Scopriamo insieme qualche trucchetto per pulire casa velocemente, soprattutto a fronte del caos portato dalle festività appena concluse.

E’ venuto il momento di pulire casa in onore dell’anno nuovo, non c’è niente di meglio che iniziare un nuovo periodo avendo eliminato la negatività dell’anno precedente. In tale negatività rientra anche la sporcizia, il rinnovo infatti deve essere a 360 gradi. Tuttavia, è anche il 1 gennaio e sicuramente non vogliamo passare il primo giorno del 2022 a pulire: ecco quindi un modo per massimizzare i tempi e rendere la nostra dimora linda e splendente in meno di un’ora!

Pulire casa: ecco tutti gli step per massimizzare i tempi

Camera: non essere troppo minuzioso, cerca di massimizzare i tempi. Prima di tutto cambia le lenzuola e le federe, operazione che richiede solo qualche minuto, dopodiché spolvera la stanza, ricorda di svolgere il movimento dall’alto verso il basso. Il tutto di prenderà all’incirca 10 minuti.

Salotto: arriviamo poi al salotto, must è rimuovere la polvere. Prima spolvera bene i mobili e rispettivi soprammobili, dopodiché passa l'aspirapolvere. Compi tale gesto in quest'ordine: se passi prima l'aspirapolvere, poi dovrai ripassarlo per rimuovere quella tolta da tavoli e credenze.

