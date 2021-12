Uomini e Donne: Ida Platano ecco la foto prima del 2014!

Uomini e Donne, per Ida Platano spunta la foto prima del 2014: com’era la dama prima del suo esordio al dating show di Canale 5.

Tra le colonne portanti del dating show di Maria De Filippi, oltre a Gemma Galgani, c’è sicuramente lei: Ida Platano. Da tantissimi anni, la dama siciliana (ma residente a Brescia) fa parte del parterre femminile di Uomini e Donne; dotata di un’incredibile bellezza, la donna non ha purtroppo avuto fortuna nelle relazioni.

Anche quest’anno, Ida è stata protagonista di diverse frequentazioni: prima con la new entry Marcello Messina (che tra l’altro ha abbandonato il programma ed è stato spesso attaccato da Armando, ex della Platano) poi con Diego, col quale era vicinissima ad uscire dallo studio.

Purtroppo, anche per quest’anno la Platano non ha trovato l’amore; in attesa di capire se nel 2022 arriverà finalmente anche per lei, spunta una foto sul web che la immortala prima del 2014.

Uomini e Donne Ida Platano, spunta la foto prima del 2014

Sono state molte le delusioni al dating show per la Platano: da Riccardo Gualtieri ad Armando Incarnato, passando per Marcello Messina e fino ad arrivare appunto alla più recente, Diego Tavani.

L’uomo si è più volte dichiarato innamorato di lei, ma quando la dama ha deciso a centro studio di uscire con lui, il cavaliere si è tirato indietro trovando scuse; sebben poi lui abbia fatto diversi tentativi per riavvicinarsi a lei, la Platano l’ha definito come “il peggiore” tra tutti gli uomini conosciuti nel programma.

Nella speranza che il 2022 possa essere l’anno fortunato per lei in amore, è spuntata sul web una foto che ritrae la Platano, oggi 39enne, ben sette anni fa, prima di prendere parte al programma di Maria De Filippi.

Dall’aria poco più fanciullesca, la Platano sfoggia comunque quella tipica bellezza che ha messo in mostra in questi anni di presenza nello studio Mediaset; gli occhi grandi, chiari e penetranti e le lentiggini sul viso rendono Ida una bellezza sorprendente, contornata da un corpo sensualissimo.

Leggi anche –> Gf: Sonia Bruganelli sostituita da un’ex di Bonolis come opinionista

Purtroppo, qualche haters ha deciso di rovinargli le vacanze di Natale, che ha trascorso in compagnia del suo piccolo Samuele; in molti, commentando la foto con suo figlio, le hanno dato della poco di buono e della “madre di m**da” per la sua partecipazione al programma di Canale 5.

Leggi anche –> Miriam Leone: bellissima distesa sul letto, ed il dettaglio non sfugge

“Insultate me, ma mio figlio no, non lo permetto a nessuno. Basta, mio figlio non si tocca” la dura risposta della dama, che ha mostrato nelle storie i commenti ricevuti, con tanto di nomi e cognomi; per quanto ignobili, Ida non si fa di certo spaventare da commenti di chi, nella vita, probabilmente non ha di meglio da fare che insultare e criticare gli altri.