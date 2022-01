Gf Vip: ecco quando va via Manuel Bortuzzo e perché

Gf Vip, Manuel Bortuzzo vuole andare via: ecco quando e soprattutto perché il nuotatore ha deciso di lasciare la casa di Cinecittà.

Il nuovo anno porterà sicuramente nuovi addii all’interno della casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Già prima dell’inizio delle feste, i vari vipponi rimasti in gioco hanno avuto modo di scegliere se proseguire la loro avventura oppure terminarla e cercare di arrivare fino alla finale di marzo.

Volti amati, compresi Francesca Cipriani e Aldo Montano, hanno deciso di abbandonare il reality show di Canale 5, ma presto potrebbe farlo anche Manuel Bortuzzo: il nuotatore pare avrebbe già deciso quando lasciare, ecco le motivazioni.

Gf Vip, Manuel Bortuzzo via dal reality? Ecco quando e perché

Sin dall’inizio della nuova edizione del noto programma Mediaset, uno tra i più amati del pubblico è stato Manuel Bortuzzo; la sua storia, tempo prima, aveva già commosso tutti quanti e, entrando nella casa, Manuel ha promesso di portare tutti i valori in cui credi.

Mese dopo mese, si è fatto conoscere meglio mostrando tantissimo buonumore e una forza fuori dal comune, pur non prendendo parte alle polemiche della casa; qualità che non sono passate inosservate a Lulù Selassié, che ha iniziato con lui una storia d’amore.

Dopo un periodo di crisi, i due sembrano ora più felici che mai, anche se presto l’equilibrio domestico di Cinecittà si potrebbe rompere: Manuel avrebbe infatti deciso di lasciare il reality.

Parlando sia con Katia Ricciarelli che con Manila Nazzaro infatti, il nuotatore pare aver fatto intendere la sua decisione; quando Katia dichiara infatti di aver avuto un crollo e che lo stesso Manuel lo sta avendo, Bortuzzo sorprende tutti e rivela la sua decisione. “Ma io lascio, me ne vado. O il 14 o il 17.Perché pensavi che arrivavo fino a marzo? Ma no” spiega il nuotatore, facendo intendere come la sua uscita sia imminente.

Non è chiaro se quanto comunicato sia veramente definitivo o se si tratta di un momento di debolezza; abbiamo visto più volte diversi gieffini “minacciare” l’uscita, per poi rimanere.

Al momento, Manuel sembra intenzionato a terminare la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, dopo quattro mesi che sono stati di certo intensi; il nuotatore ha anche avuto diversi problemi, tra infezioni e febbri, ma ha comunque resistito mettendosi in gioco.

A quanto pare però, già il padre di Manuel aveva preannunciato una precoce uscita dal reality, per presunti impegni lavorativi che il 22enne sembrerebbe aver preso. Dobbiamo davvero prepararci a dire addio a Manuel? Lo scopriremo prossimamente, in attesa di vedere anche come reagirà Lulù alla possibile notizia.