Riposarsi: Ecco come farlo bene ed in poco tempo

Vediamo insieme come riusciamo a riprenderci da queste feste riposandoci in modo corretto ed anche senza perdere troppo tempo!

Le festività sono sempre bellissime, perchè in teoria possiamo festeggiare con la nostra famiglia.

In questo momento particolare, come sappiamo non è sempre possibile, ma tutte queste feste, per chi ha potuto, possono anche essere stata un po’ stancanti.

Quindi vediamo insieme come possiamo riposarci e cercare di farlo senza perdere troppo tempo perchè altrimenti il tempo dedicato al riposo si riduce.

Riposare: Come possiamo farlo al meglio?

Il sonno ed il riposo ci permettono di tornare in forma anche dopo che abbiamo passato giorni difficili e come prima regola bisogna farlo bene.

Se non ci riposiamo nel modo corretto, poi ovviamente le nostre giornate saranno più difficili perchè ci concentreremo di meno.

Per avere un buon sonno che ci permette di rilassarci e di essere in ottima forma per il giorno dopo, dovremmo avere un sonno continuo, senza interruzioni di alcun genere e profondo.

Dovremmo seguire anche una corretta respirazione, perchè ovviamente se respiriamo male, o se soffriamo di apne notturne, ovviamente ci sveglia durante la notte ed il nostro non è più un buon sonno!

Ricordiamoci che se non dormiamo, o non ci riposiamo per bene, ovviamente non siamo concentrati nella vita di tutti i giorni, e se ad esempio ci mettiamo alla guida della nostra macchina, potrebbe anche essere pericoloso!

Ci sono poi alcune importanti regole che ci possono aiutare per avere un buon sono, ovvero dovremmo alzarci dal letto sempre circa alla stessa ora.

Se il pomeriggio facciamo un sonnellino, come regola, non deve mai superare i 45 minuti, non bisogna poi esagerare con l’alcool le 4 ore prima di andare a dormire e non si dovrebbe fumare.

E’ consigliato non assumere caffeina 6 ore prima di riposarci, e questo comprende oltre al caffè anche le bevande gassate, ed il cioccolato.

Non dovremmo mangiare troppo pesante, e fare dell’esercizio fisico durante la giornata, ma mai poco prima di andare a dormire.

Dovremmo poi cercare di evitare i vari rumori dall’esterno e la luce che può entrare in camera.

Insomma cerchiamo di avere tutte queste accortezze ed in questo modo ci riposeremo ed in pochissimo tempo faremo anche un’ottimo sonno restauratore per il giorno successivo!