New Amsterdam 4: ecco svelato cosa succede tra Max e Helen

Vediamo meglio insieme in anteprima che cosa succederà tra Max ed Helen nella nuova stagione di New Amsterdam.

Come sappiamo in questo momento moltissime fiction si sono fermate per quanto riguarda le varie festività natalizie.

Ed è quanto accaduto anche in America con New Amsterdam 4, che ritornerà in prima visione dal 4 gennaio.

In questo tanto atteso appuntamento, avremmo modo di vedere per la prima volta la nuovissima vita tra Max ed Helen.

New Amsterdam 4: Ecco cosa succede tra loro

I due giovani, infatti nel finale di stagione autunnale avevano deciso di trasferirsi per sempre a Londra, e così hanno fatto.

Le conseguenze di questa decisione di lasciare il suo ospedale e tutta la sua vita a new York non arriveranno poi così tardi.

Il creatore della stessa serie ha lasciato tutti senza parole per via di alcune parole proprio sulla relazione di Max ed Helen.

Anche perchè Helen se Max è infelice a Londra, è perfettamente a conoscenza che è solamente per colpa sua, e questa coppia dovrà affrontare varie problematiche.

La coppia, infatti dovrà trovare un nuovo equilibrio per stare bene in questa nuova avventura a Londra.

Per quanto riguarda la possibilità di vedere questi episodi su Canale 5 al momento è stato tutto posticipato.

Helen, potrà iniziare a lavorare nella sua ex clinica, mentre Max deve attendere la conferma della sua licenza medica per poter lavorare a Londra.

Ci attendono quindi degli appuntamenti molto avvincenti, con diverse sfide che la coppia dovrà affrontare.

Per quanto riguarda, invece le altre coppie della fiction una tra di loro sembra vicina dal dirsi addio per sempre.

Sembra infatti che Veronica si imporrà su tutti, ovvero su Lauren, Floyd Iggy e tutto lo staff senza che ci sia nessuno che si opporrà a lei.

Forse Max ed Helen hanno lasciato i loro amici nel momento peggiore che poteva esserci all’ospedale.

Per il momento possiamo solamente attendere e vedere che cosa succederà nei prossimi episodi.