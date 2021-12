Francesca Ferragni: tutto sul suo fidanzato e futuro papà

Francesca Ferragni, chi è il fidanzato: tutto sull’uomo che ha rubato il cuore della sorella di Chiara, nonché futuro papà.

Con la popolarità oltre ogni livello comprensibile di Chiara Ferragni, il pubblico ha suscitato molto interesse anche verso le sue sorelle, Valentina e Francesca. La prima è sempre impegnata come influencer e imprenditrice nel mondo della moda, mentre Francesca (seguendo le orme del padre) ha scelto tutt’altra carriera essendo un’affermata dentista, nonostante i follower non le manchino (più di un milione e mezzo su Instagram).

Le tre sorelle, che si assomigliano tantissimo (e tutte assomigliano tantissimo alla mamma), sono molto affiatate ed hanno anche un fratellino, frutto della nuova relazione di Marco Ferragni.

A quanto pare, in casa Ferragni sono in arrivo delle bellissime novità; ma prima di scoprirle, conoscete chi è il fidanzato di Francesca, nonché futuro papà? Ecco chi è, tutto su di lui.

Francesca Ferragni, il fidanzato: ecco chi è

L’attuale compagno di vita di Francesca si chiama Riccardo Nicoletti, ed ha rubato il cuore della dentista a quanto pare tantissimi anni fa, addirittura nel 2009. I due stanno quindi insieme da più di dodici anni, tanto che per suggellare il loro amore hanno deciso di mettere su famiglia.

Riccardo e Francesca hanno infatti annunciato sui social, con vari scatti, che presto diventeranno genitori; Chiara e Valentina saranno presto zie e un nuovo cuginetto è in arrivo per Leone e Vittoria.

Nato a Cremona, come la compagna, nel 1981, Riccardo Nicoletti ha da poco compiuto 40 anni ed è da sempre appassionato di musica, tanto da essere il chitarrista di due importanti band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn.

Al momento, Nicoletti si occupa anche di una società, la LPS Electronics, in cui riveste il ruolo di responsabile organizzativo; a quanto pare, la musica pare costruire un ponte di contatto evidente col cognato Fedez.

Riccardo ha conosciuto la pioù grande delle Ferragni nella loro città natale e, subito innamoratissimi, sono praticamente andati a convivere poco tempo dopo essersi fidanzati, trasferendosi però a Milano.

Molto attivi sui social, condividono spesso coi follower i teneri momenti della loro vita insieme, così come anche quelli che spendono in compagnia delle altre Ferragni.

La famiglia, composta anche dal Gabri, si allargherà presto con l’arrivo del loro primo figlio. “Non solo panettoni” ha scritto Francesca nella didascalia di una foto, che mette in mostra le prime curve date dalla gravidanza, arrivata ormai alle 14 settimane.

Nicoletti è anche apparso, così come Francesca e Valentina, nella serie televisiva The Ferragnez, che mostra in streaming su Amazon Prime Video i retroscena dietro una delle coppie più amate e seguite degli ultimi anni.