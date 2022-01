Francesca Cipriani svela tutto sul fidanzato Alessandro Rossi, che abbiamo già avuto modo di conoscere grazie al Grande Fratello Vip.

Tra le perdite che il reality show di Canale 5 ha dovuto subire prima di questo Natale c’è anche quella di Francesca Cipriani, che ha deciso di non rimanere all’interno della casa di cinecittà al giro di boa del programma.

Insieme a lei, anche Aldo Montano ad esempio ha deciso di non accettare il prolungamento del reality; sicuramente, la casa ha perso due figure di spicco, anche se in diverso modo, che potevano ancora dire la loro.

Uscita dalla casa, Francesca ha potuto riabbracciare il suo fidanzato, Alessandro, che più volte le ha fatto visita all’interno del reality; proprio la Cipriani ha ora svelato tutto sull’uomo che ha suscitato subito la simpatia del pubblico.

Francesca Cipriani svela tutto sul fidanzato Alessandro Rossi

La coppia è finita sotto i riflettori soprattutto per la proposta di matrimonio fatta da Alessandro in diretta televisiva, quando Francesca ancora si trovava all’interno della casa di Cinecittà.

Ora che fuori dal programma, la Cipriani può esclusivamente concentrarsi sulle sue nozze, come rivela in un’intervista a CasaChi: “Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie” spiega Francesca, che si dice anche piuttosto preoccupata per la situazione legata al Coronavirus.

Per il menù, pare proprio che Francesca voglia optare per una cucina 100% italiana, con varie specialità delle regioni del nostro paese; già nelle prossime settimane potremmo saperne di più, specie sulla data del matrimonio.

Quanto al suo futuro marito, la Cipriani ha anche avuto modo di raccontare come lo ha conosciuto e come è riuscito a conquistarla. “Ci siamo conosciuti a Milano tramite amici comuni. Poi, lui ha iniziato a corteggiarmi. È stato un corteggiamento molto lungo, perché io ero molto diffidente avendo avuto un passato un po’ burrascoso” spiega la Cipriani, che rivela come Alessandro sia stato sempre molto carino e le ha dimostrato di essere un’ “anima affine” alla sua.

Lo stesso Alessandro conferma di aver sudato molto per conquistarsi l’amore di Francesca, arrivando però alla fine ad entrare nel suo cuore. “Il corteggiamento è stato un parto gemellare. Ho sudato venti camicie, però ne è valsa la pena perché ho trovato la mia anima gemella. Sono molto, molto contento. Per me, lei è speciale” conferma Rossi.

Tra gli eventi di questo 2022, in tema di gossip, c’è anche dunque da annoverare il matrimonio di Francesca e Alessandro, che dovrebbe vedere coinvolti anche tanti nomi visti in questa edizione del GF Vip, a partire da Katia Ricciarelli che si è addirittura offerta di cantare l’Ave Maria in chiesa.