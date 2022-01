Romina Carrisi racconta il primo bacio ma interviene mamma Romina Power!

Romina Carrisi racconta del suo primo bacio, ma allo stesso tempo interviene mamma Romina Power: ecco come si è svolta la situazione.

Grazie al programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone stiamo imparando a conoscere meglio Romina Carrisi, figlia 34enne di Albano Carrisi e Romina Power; la donna, che di professione fa l’attrice, ha ereditato il talento artistico della famiglia, oltre a somigliare tantissimo a mamma Romina.

Dopo aver avuto modo di parlare della sorella maggiore Ylenia, Tragicamente scomparsa ormai quasi trent’anni fa, la Carrisi racconta ora di un particolare avvenimento che rimane nel cuore di tutti gli adolescenti e non: il suo primo bacio.

A rispondere immediatamente a Romina arriva anche il commento della mamma, che non ha perso l’occasione per dire la sua sul dolce ricordo della figlia; ecco come si è svolta la situazione.

Romina Carrisi racconta del suo primo bacio, interviene la mamma Romina Power

La giovane donna, che non ha mai nascosto il suo grande attaccamento alla famiglia, questa volta viene interrogata direttamente sulla sua vita sentimentale; nello specifico, la Carrisi ha avuto modo di raccontare al programma della Bortone il suo primo bacio, avvenuto proprio all’inizio del periodo adolescenziale.

“È stato un po’ imbarazzante” spiega Romina “era a scuola vicino al campetto da calcio e, lui mi aveva detto se ci volevamo baciare, quindi ha chiamato tutti gli amichetti tipo un corteo“.

A quanto pare, il primo bacio di Romina, avvenuto come racconta in prima media, si è svolto davanti ad una folta platea: “È stato imbarazzantissimo” conclude la Carrisi con un sorriso.

La confessione non è passata inosservata a mamma Romina, che ha voluto subito commentare l’intervento televisivo della figlia sui social; tramite il suo profilo Instagram, la Power ha pubblicato una foto direttamente della sua televisione con la figlia in diretta, sottolineando tutta la dolcezza di sua figlia.

Il post della Power ha scatenato la reazione dei fan, che si sono subito fiondati a mettere like; pronto anche il commento di Romina Jr., che scrive un “Awww” sottolineando a sua volta l’affetto della madre nei suoi confronti.

Leggi anche –> Francesca Cipriani svela tutto sul fidanzato Alessandro Rossi

Le due sono molto legate, anche a causa della tragedia vissuta dalla famiglia Carrisi proprio per la misteriosa scomparsa di Ylenia; della sorella, Romina aveva raccontato di come la sorella l’accompagnasse a scuola alla base americana, e di come lei piangesse perché non voleva essere lasciata.

Leggi anche –> Miriam Leone: bellissima distesa sul letto, ed il dettaglio non sfugge

Grazie a Oggi è un altro giorno, tutti i telespettatori stanno apprezzando le qualità di Romina Jr. e in molti la vorrebbero molto più presente nel panorama televisivo italiano; la loro richiesta sarà accontentata in questo 2022?