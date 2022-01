Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip si presenta al pubblico: ecco chi è Barù e cosa c’è da sapere su di lui

La casa del Grande Fratello Vip ha un nuovo coinquilino, si tratta di Barù, nome d’arte di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Personaggio noto del piccolo schermo, è anche un grandissimo appassionato conoscitore di enologia e vini.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è un “nipote d’arte”. Suo zio, infatti, è Costantino della Gherardesca ed è stato la sua spalla a Pechino Express, come giudice del programma di cucina “Cuochi e fiamme”: Ecco quindi cosa c’è da sapere su Barù e cosa fa nella vita.

Barù: ecco cosa fa nella vita il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Barù è nato negli anni ‘80 e ha vissuto la sua adolescenza e giovinezza tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Nel 2004 si è laureato in storia, dopo aver frequentato l’Università di San Diego. Ha praticato sport come la lotta libera e il football americano.

Nel 2010, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip è tornato in Italia e due anni dopo, nel 2012, ha partecipato a Pechino Express in coppia con suo zio, Costantino della Gherardesca. In quell’edizione, Barù è riuscito a conquistare il terzo posto. Nel 2017, invece, ha partecipato al programma Cuochi&Fiamme, raggiungendo un discreto successo.

Nel 2021, Barù entra a far parte della casa del Grande Fratello Vip come nuovo concorrente. Una notizia che ha attirato immediatamente l’attenzione e le curiosità dei telespettatori, che hanno voluto sapere di più sulla new entry del reality show.

Secondo alcune voci, Barù avrebbe avuto una relazione con la conduttrice televisiva Victoria Cabello. Tuttavia, la coppia si sarebbe separata nel 2013. Non si sa molto, infatti, della sua vita sentimentale, in quanto Barù ha sempre cercato di mantenere riservata la sua vita quotidiana.

Proprio per via della sua riservatezza, non si conosce il luogo in cui vive Barù. Tuttavia, ci sono post e video, sui suoi profili social, in cui il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, si mostra nella sua casa. Barù è noto anche per essere un enologo e possiede grande passione e conoscenza per il vino. La sua passione per l’enologia è nata dopo aver partecipato ad una vendemmia durante un viaggio in Argentina.

Secondo alcune fonti, il nome “Barù” è un nomignolo affidatogli da suo padre quando era molto piccolo. Proprio per questo, ha scelto di farsi chiamare in questo modo durante le occasioni di spettacolo.