Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento odierno per quanto riguarda la soap opera Una vita.

Anche oggi, 31 dicembre abbiamo modo di assistere ad una nuovissima puntata della soap opera che affascina il pubblico di Canale 5 e non solo.

Cerchiamo di capire insieme che cosa succede alla bela Lolita che si sente male, ed il motivo.

Lolita sta male nuovamente: cosa succede?

Iniziamo con il dire che la carriera di Antonito è al massimo del suo successo e superata una crisi iniziale ha accettato il ruolo di presidente della commissione parlamentare.

Ma c’è qualcosa che non fa stare tranquillo l’uomo, perchè durante una recentissima riunione una persona che indossava il cilindro sembrava che lo stesse spiando.

Cosa vorrà questa persona da lui? Questa persona invierà dei segnali molto particolari ed a brevissimo capiremo cosa vorrà da Antonito.

Ma purtroppo per lui non è finita qui, perchè Lolita si sente nuovamente male, la donna era già svenuta alla festa del matrimonio.

In quella occasione il motivo era da ricercarsi in un quantitativo eccessivo di stress che la donna aveva provato anche per il particolare interesse di Natalia Quesada che era vicina al marito.

In questo momento, però la situazione sembra essere peggiorata, e cade nuovamente a terra dopo poco tempo.

Carmen e Ramon arrivano in suo soccorso e chiedono subito l’aiuto di un medico per capire che cosa le sta accadendo.

La donna sembra essere molto cagionevole di salute e per questo motivo si dovrà sottoporre a vari test ed esami.

Ma la donna è davvero convinta che se si recherà da Cabahigo troverà la soluzione a tutti i suoi problemi.

Non ci resta che attendere e vedere che cosa succederà nei prossimi episodi che andranno in onda il prossimo anno sempre alle 14.10 circa su Canale 5.