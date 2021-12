Love is in the air: Serkan le dice addio? Cosa succede con Eda

Vediamo meglio insieme che cosa succede in questo ultimo appuntamento dell’anno per la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 31 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda la nostra amatissima Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa succederà tra Eda e Serkan in queste ultime ore, dove forse rimarremmo senza parole.

Come abbiamo avuto modo di vedere, Eda ha detto tutta la verità a Serkan, ovvero che Kiraz è sua figlia.

Serkan lascia tutti?

Il bel imprenditore però è rimasto senza parole ed ha chiesto del tempo per pensare, Eda ovviamente è in ansia e non sa che fare nell’attesa della decisione di Serkan.

Vedendola davvero molto triste, Melo cerca di tirarla su di morale o quantomeno di infonderle un po’ di ottimismo.

Serkan, nel mentre si è allontanato da tutto e tutti per riflettere e capire che cosa fare, ma il lavoro del albergo della signora Deniz potrebbe saltare all’improvviso e per questo motivo Engini gli chiede di tornare a Sile.

Vedendolo nuovamente in albergo, Eda pensa che sia ritornato per lei e che abbia preso la sua decisione, ma purtroppo resta delusa, è li solamente per lavoro.

Aydan, mentre il figlio è sconvolto, è felicissima perchè ha una nipotina che inizia ovviamente a viziare, anche se continua ad avere il solito astio verso la famiglia di Eda.

La donna decide anche di organizzare una bellissima festa a sorpresa per cercare di recuperare un po’ del tempo che sono state lontane.

Per il momento non possiamo ancora sapere che cosa deciderà di fare il bel Serkan, ma siamo sicuri che Aydan lo aiuterà a prendere la decisione giusta.

Non ci resta che attendere le prossime puntate e capire meglio insieme sempre in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16.55 su Canale 5.