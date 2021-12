L’anno nuovo è ormai alle porte: hai già pensato ai messaggi di auguri che scriverai? Se vuoi sorprendere i tuoi amici con frasi non scontate o banali segui questi consigli!

Ormai è un’usanza seguita da tutti: allo scattare della mezzanotte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio sono tantissimi i messaggi di auguri che vengono mandati per messaggio ad amici e parenti, per poter raggiungere così anche quelli più lontani. E se non puoi festeggiare con tutti, puoi però scegliere un messaggio di auguri particolare, evitando di ripetere ogni anno sempre le stesse parole: vediamo insieme una raccolta di frasi speciali da poter spedire a tutti i tuoi contatti!

Questo anno in particolare tante persone passeranno il capodanno in isolamento, lontano da amici e parenti. Ma, anche se lontani, la nostra vicinanza e i migliori auguri li possiamo esprimere attraverso delle frasi meravigliose: da quelle più romantiche alle più originali. Ecco qualche consiglio per di frasi auguri di buon anno nuovo dalle quali prendere ispirazione!

Auguri di buon anno: le frasi più belle

Ecco qualche spunto da cui partire per spedire un messaggio di auguri che sarà sicuramente ricordato:

Buon anno a te ed ai tuoi cari, che di sorrisi non siano avari. Il 2021 è passato, che il 2022 sia un anno fortunato!

La fine di un anno non deve essere vista con malinconia, bensì come l’inizio di qualcosa di nuovo e di travolgente : spero che tu possa salutare con questo spirito la fine del 2021 e accogliere con entusiasmo il nuovo anno. Auguri!

Le cose belle capitano a chi crede. Cose ancora più belle capitano a chi è paziente. Ma le cose migliori vanno a chi non si arrende! Buon Anno!

Dicono che l’anno nuovo sia come un libro con 365 pagine vuote … Ti auguro di poter riempire ogni pagina e dare vita a un vero e proprio capolavoro. Buon anno.

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell'anno.

è il giorno più bello dell’anno. Felice anno nuovo: non vedo l’ora di scrivere un nuovo capitolo della mia vita insieme a te.

Felice anno nuovo: sappi che fra i miei buoni propositi c’è anche la tua felicità. Auguri !

! A Capodanno possiamo fermarci, fare una lista dei cosiddetti buoni propositi, riprendere per un attimo in mano le nostre vite e farne quello che vogliamo. Beh, mi auguro che quella tua lista possa trasformarsi presto in realtà. Auguri e che sia un 2022 ricco di soddisfazioni personali !

! Metti le ali ai tuoi sogni e consenti loro di diventare realtà. Buon anno!

Che il tuo 2022 possa essere un anno di pace, amore e felicità. Felice anno nuovo!

… ti auguro che tu riesca a trovare ognuna di queste cose nel corso dell’anno nuovo! Prepariamoci ad un nuovo anno. Non importa dove ci porterà, l’importante è andarci insieme!

Quest’anno sarà migliore degli anni passati… perché al tuo fianco ci sarò io! Buon anno.

ci sarò io! Buon anno. Stappa dai, più forte il botto farai, più un bel 2022 trascorrerai! Buon anno!

Auguri di buon anno, le frasi divertenti

Se invece volete sorprendere i destinatari con degli auguri simpatici, ecco qualche esempio.

Ti auguro un felice anno nuovo… Basterebbe anche uno usato, ma di quelli in cui si stava meglio!

Propositi per il nuovo anno… Portare a termine quelli del 2000.

Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’anno nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. Auguri… indipendentemente dalla tua posizione!

per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. Auguri… indipendentemente dalla tua posizione! E così il 2021 è andato in pensione . Beato lui che può! Auguri!

. Beato lui che può! Auguri! Buon anno è già stato detto?

Annuncio Treninitalia: si informa che i trenini dei festeggiamenti di Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio.

dei festeggiamenti di Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio. Che il tuo anno nuovo possa realizzarsi sotto il segno della S: successo, soddisfazioni, soldi, serenità e salute. Dici che ho dimenticato sesso ? Perdonami ma sono solo auguri, non miracoli!

? Perdonami ma sono solo auguri, non miracoli! È vero, ci sono state tantissime occasioni in cui ti ho preso in giro, disturbato o fatto uno scherzo… beh, desideravo dirti che il mio buon proposito per l’anno nuovo… è continuare per tutto il 2022! Buon anno!

per tutto il 2022! Buon anno! “Cosa fai a Capodanno?” “Batto le mani, schiocco le dita e spero che la sfiga sia finita”. Buon anno nuovo!

Non voglio iniziare il 2022 fino a quando non vedo il trailer.

