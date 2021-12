Il noto professore di Amici – Rudy Zerbi – ha raccontato sui suoi social un evento davvero entusiasmante. Ecco cos’è successo.

Siamo abituati ad associare la figura di Rudy Zerbi ad un professore duro e severo, capace di esprimere ramanzine piuttosto pesanti nei confronti degli allievi di Amici. Eppure, fuori dagli studi Mediaset e lontano dalle telecamere, il temibile coach diventa una persona completamente diversa: dolce, divertente, affettuoso ed amorevole. Del resto si sa, con i propri figli non si riesce a rimanere arrabbiati troppo a lungo, nelle ultime settimane infatti, Rudy ha condiviso su Instagram dei momenti bellissimi. In questo momento si trova a Madonna di Campiglio, insieme ai due figli Edoardo e Leo. La famiglia sta vivendo delle incredibili vacanze.

Rudy Zerbi e il Natale in famiglia

Rudy Zerbi è papà di due figli, avuti in seguito a due diverse relazioni. Edoardo, il più grande, è nato dalla amore del coach insieme alla nipote di Gianni Morandi, Carlotta Miti. Nel 2021 invece, è venuto alla luce il piccolo Leo, dalla relazione del produttore radiofonico con Maria Soledad Temponi. In occasione delle feste natalizie, Rudy ha deciso di portare entrambi i figli sulla neve, nella bellissima cittadina di Madonna di Campiglio. Tale vacanza è stata poi ampiamente documentata sui suoi profilo social: “Vedere Leo e Edo così stupiti, emozionati, felici insieme mi rende felice e rende ogni momento speciale. Sono grado alla vita per quello che mi sta regalando!”.

Insomma, a fronte dello stop temporaneo del programma di Maria De Filippi, il noto coach si sta godendo le ferie con la famiglia, dedicandosi ai figli e ai suoi impegni come produttore radiofonico. Egli, estremamente grato di questi momenti bellissimi, ci ha tenuto ad esprimere tutta la sua soddisfazione sui social. La prima neve, il primo contatto dei bimbi con gli scii, le giornate passate sotto il cielo azzurro e limpido del Trentino Alto-Adige. Cosa si potrebbe volere di più dalla vita?