Rudy Zerbi ha parlato senza filtri riguardo la sua situazione famigliare. A quanto pare, dietro il fare da duro, si nascondono molte fragilità.

Rudy Zerbi ha dimostrato nel corso della sua carriera di avere un carattere molto forte. Come coach nella scuola di Amici, lui – insieme ad Alessandra Celentano – rappresentano i prof in un certo senso più temuti. E’ severo, esigente, non si limita delle riprese dei suoi allievi, rappresenta in sostanza il classico professore che faceva paura al liceo.

Tuttavia, ospite da Silvia Toffanin, il famoso produttore radiofonico ha voluto mostrare un aspetto di se a noi sconosciuto. L’intervista infatti, ha toccato aspetti molto difficili della sua vita privata, soprattutto quello relativo alla scoperta di chi fosse realmente il suo padre biologico. Ed ecco che quel personaggio così burbero, si è mostrato in tutta la sua umanità, lasciando i telespettatori da casa letteralmente a bocca aperta.

Chi è il vero padre di Rudy Zerbi?

Rudy Zerbi è figlio di Luciana Coi, per quanto riguarda il padre invece, sono ben tre le figure maschili con cui il coach di Amici si è dovuto confrontare. Il primo fu Roberto Zerbi, a cui il produttore e conduttore deve il cognome, il secondo – il più importante – Giorgio Ciana. Solo in lui Rudy vede effettivamente la sua figura paterna, tanto che solo a trentadue anni scopri che Giorgio non era il padre biologico.

Esiste infatti, una terza figura, con cui Rudy Zerbi si è dovuto misurare in età già matura. Stiamo parlando di nientepopodimeno che di Davide Mengacci, il quale – in seguito – si è rivelato il vero padre del temibile prof della De Filippi!

Ad oggi, i due sono in buoni rapporti, tuttavia Zerbi non ha nascosto di aver provato rancore per un periodo nei confronti del padre ritrovato: “Ho perdonato, ma mio padre è un altro: ho imparato che i figli sono di chi li cresce, per questo mio papà è Giorgio Ciana”. Insomma, una vita difficile e una scoperta sconcertante appurata quando Rudy aveva già 32 anni. Eppure, la sua maturità risiede proprio nell’aver avuto la capacità di perdonare Davide Mengacci.