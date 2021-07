Rudy Zerbi pazzo di Arisa, la foto sexy scatena il Prof | Ecco come si è mostrata (e cosa ha fatto lui)

La cantante e professoressa di Amici, Arisa, ha pubblicato uno scatto che ha infiammato Instagram, compreso il collega e amico Rudy Zerbi. Ecco tutto quello che è successo.

Il rapporto tra Arisa e Rudy Zerbi

Sono stati due grandi protagonisti della scorsa edizione del talent di Canale 5, Amici. Negli studi del programma di Maria De Filippi non sono mancate tra di loro frecciate e colpi bassi, ma sempre con ironia e infinita stima reciproca. Stiamo parlando dei professori di canto della scuola più rinomata del piccolo schermo nostrano, Rudy Zerbi e Arisa. Entrambi sono stati confermati nella prossima edizione del talent. La cantante, anche se al suo debutto, ha di certo conquistato il grande pubblico in questa inedita veste. Tra i due c’è una profonda amicizia e anche un certo feeling, come attesta il ballo del Tuca tuca sfoggiato durante una delle puntate del Serale.

I due, come detto sono legatissimi, come attestano del resto le parole di Arisa, nel corso di una diretta Instagram sul suo account ufficiale. Ha raccontato la cantante: “È stato bellissimo e so che posso contare su di lui. È una delle persone con cui ho fatto più amicizia durante questo bellissimo viaggio fatto di incontri sorridenti e abbracci virtuali davvero tanto desiderati”. Anche Rudy Zerbi ha manifestato più volte attestati di stima per Arisa ed ha fatto il tifo per lei nel corso dello scorso Festival di Sanremo.

Rudy Zerbi pazzo di Arisa

Sul suo account Instagram, in una story, Arisa ha pubblicato uno scatto che ha mandato in visibilio i suoi tantissimi followers. La cantante si trovava sul set del video del suo nuovo singolo, dal titolo Psyco, pubblicato lo scorso 9 luglio, Arisa si mostra in tutta la sua bellezza tanto da far capitolare anche Rudy Zerbi.

Il professore di canto ha condiviso la story sul suo account Instagram ed ha aggiunto: “Panterona”, insieme ad un emoticon che ride. Insomma, uno scatto che conquistato tutti persino il prof avversario di Amici.