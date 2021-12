Difese Immunitarie: la ricetta bomba che aiuta il nostro sistema

Vediamo insieme una ricetta che può aiutarci in questo periodo dove le nostre difese immunitarie devono essere al top.

Come sappiamo d’inverno avere un sistema immunitario che funziona in modo perfetto è quello che ci serve.

Ma insieme possiamo vedere una sorta di ricetta che ci può aiutare a caricarsi in questo periodo particolare che stiamo vivendo.

Sul web si parla moltissimo di questa bevanda particolare che viene chiamata il sidro di fuoco oppure la bomba.

La ricetta bomba per il sistema immunitario

Ed è composta da molti ingredienti uniti insieme, ed è possibile assumerla sia d’inverno che d’estate, e promette di dare una grandissima mano al nostro sistema immunitario.

In questo periodo poi ne abbiamo davvero tutti bisogno, quindi perchè non provare, ovviamente per qualsiasi dubbio rivolgetevi sempre al vostro medico curante, anche se sono ingredienti naturale è sempre meglio essere sicuri.

Questo rimedio è nato per la prima volta tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli 80, ed è stato fatto dall’erborista Rosmery Gladstar.

Si dice che sia un vero e proprio toccasana per il nostro organismo ed al suo interno troviamo veramente di tutto.

Ecco quindi gli ingredienti, segnateli se volete farlo perchè sono davvero tantissimi ed in diverse quantità: