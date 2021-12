Da giorni si vocifera la possibilità che Gianni Sperti possa diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ecco la verità

Gianni Sperti è tra i personaggi più di spicco di Uomini e Donne, storico programma che va in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Lo showman fa parte del dating show più famoso d’Italia da circa vent’anni e continua a far parlare di sé.

Da alcuni giorni, infatti, si vocifera la possibilità che Gianni Sperti possa diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ma cosa c’è di vero? A rispondere è stato proprio l’opinionista che, in un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, ha parlato di questa possibilità.

Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e Donne? Ecco cos’ha risposto lui

Forse nel pubblico inizia ad esserci una sorta di consapevolezza che, tra i vari protagonisti dello show, non ci siano personaggi all’altezza o comunque abbastanza coinvolgenti da reggere la scena. Fatto sta che, da qualche giorno, è iniziata a diffondersi la voce secondo cui Gianni Sperti potrebbe diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, lo stesso Gianni Sperti si è espresso dicendo la sua. L’uomo ha infatti dichiarato di non aver avuto alcuna intenzione di cercare l’amore sedendosi sulla sedia rossa del dating show.

L’opinionista, che negli anni ha conquistato il pubblico grazie al suo carattere molto diretto e coinvolgente, ha declinato quindi ogni possibilità che vede Gianni Sperti come nuovo tronista di Uomini e Donne.

“Non ci ho mai pensato – ha dichiarato Sperti nell’intervista – non credo di essere adatto. So dare consigli, ma con me stesso sono una frana e non sono un buon corteggiatore”. Sperti ha anche aggiunto che “Se non trovassi la persona giusta, non durerei più di un mese”.

L’opinionista ha parlato della sua abilità nel capire chi viene in studio e si mette in gioco. “Mi metto nei panni delle persone che ho davanti e so che in certe situazioni è impossibile non avere reazioni”. Lo showman, infatti, non lesina di certo critiche o complimenti a tronisti e corteggiatori, il che fa di lui un protagonista apprezzatissimo dello show.