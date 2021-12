Ci sono dei pericoli di privacy che si nascondono dietro l’utilizzo di WhatsApp: ecco come vedere se qualcuno ti spia

WhatsApp è certamente l’app di messaggistica istantanea più famosa e più utilizzata. Questa applicazione ci permette di restare in contatto con i nostri amici, inviare messaggi in modo gratuito e, in alcuni casi, organizzare veloci video riunioni di lavoro.

Ma non è tutto oro quel che luccica. Anche un software potente e diffuso come Whatsapp può andare in contro a problemi di privacy. È possibile, infatti che il nostro account venga violato da un malintenzionato. In questo articolo ti parliamo quindi di WhatsApp e di come vedere se qualcuno ti spia.

Una delle applicazioni più utilizzate in assoluto sui nostri smartphone è WhatsApp. Difficile trovare un cellulare senza questa applicazione installata e, ancora più difficile, non aprirla al mattino per controllare se ci siano dei messaggi da parte di qualcuno.

Le nostre conversazioni, ma anche tante nostre foto, video e audio, sono presenti su WhatsApp. Spesso, attraverso questa applicazione, condividiamo documenti più o meno sensibili che non vorremmo fossero di dominio pubblico.

Cosa succederebbe se qualche malintenzionato riuscisse ad accedere al nostro account WhatsApp e prendesse possesso dei nostri documenti e dei nostri dati? Purtroppo tutto questo è possibile e bisogna prestare la massima attenzione.

Nonostante il pericolo di veder violato il proprio account WhatsApp esista, ci sono dei modi per evitarlo. Qui di seguito, dunque, vi mostriamo come difendervi su Whatsapp e come vedere se qualcuno ti spia.

Profilo

Prendi l’abitudine di controllare le informazioni del tuo profilo. Se dovessi subire un attacco da qualcuno che vuole entrare nel tuo account, è molto probabile che farà delle modifiche in quell’area. Potrebbe infatti cambiare il nome, la foto o lo stato;

Comunicazioni ufficiali

A volte potrebbe capitarti di ricevere delle comunicazioni ufficiali sul tuo telefono. Potrebbe trattarsi di messaggi inviati come sms (e quindi non su WhatsApp) che ti avvisano di eventuali stranezze sul tuo account;

Messaggi

Assicurati di controllare i messaggi che invii. Presta attenzione particolare per quelli che restano in basso alla lista di chat, sono infatti quelli meno utilizzati e più sospetti. Può capitare, infatti, di scoprire conversazioni mai avvenute;

Amici

Ogni tanto controlla la tua tua lista di amici. Se dovessero esserci nomi o volti sconosciuti è probabile che siano contatti non desiderati. Elimina quelli che non conosci in modo da difenderti da eventuali minacce;

Web

Per quanto possa essere una vera comodità, anche WhatsApp Web può rappresentare un rischio effettivo. È possibile, infatti, che qualcuno possa collegarsi da quella piattaforma per entrare nel tuo account. Ricorda quindi di verificare il numero dei dispositivi che possono avere accesso dalla rete sul tuo WhatsApp.