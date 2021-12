Love is in the air: Serkan scopre che Kiraz è sua figlia ma.....

Vediamo insieme che cosa succede di davvero particolare nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 29 dicembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata della soap Love is in the air.

Ma quella di oggi sembra essere davvero importante anche per il futuro, vediamo bene che cosa scopre il bel Serkan.

Iniziamo con il dire che Aydan ed Engin sono sempre più convinte che Kiraz è figlia di Serkan, perchè sono molto simili nei vari atteggiamenti.

Serkan scopre tutto ma….

Ma in questo momento sembra che voglia solamente sfuggire ed attendere per dire tutta la verità al bel imprenditore della ArtLife.

Ma Aydan ed Engin riescono ad entrare in possesso di una ciocca di capelli della piccola in modo da poter fare un test del DNA.

Ovviamente, il laboratorio conferma la tesi che avevano, ovvero che Kiraz è la figlia naturale di Serkan.

La piccola e l’imprenditore sembrano andare molto d’accordo, al momento, e per questo motivo Eda decide di dire tutta la verità, prima che qualcun altro lo faccia al suo posto.

Ovviamente, Serkan, una volta appresa la notizia resta assolutamente senza parole e chiede del tempo per pensare, chiudendosi in casa da solo.

Per lui è una cosa davvero difficile, perchè dopo la malattia che lo ha colpito aveva immaginato di non volere figli.

E’ assolutamente sconvolto, ma quello che dirà ad Eda lascerà davvero tutti senza parole, ed Eda è perfettamente a conoscenza che l’uomo è arrabbiato perchè gli ha nascosto la gravidanza.

Ma ecco arrivare le parole shock di Serkan, che dichiara che se lo avesse saputo le avrebbe chiesto di non far nascere la piccola Kiraz.

Parole davvero molto forti per il bel imprenditore, e non ci resta che attendere i prossimi episodi per capire come si evolverà tutta questa particolare situazione tra Eda, Serkan, e Kiraz, sempre dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16.55 circa.