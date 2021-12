Gianni Sperti: per il Natale fa le vacanze nei posti del passato

Gianni Sperti, ecco dove si trova in vacanza l’opinionista di Uomini e Donne: location veramente da urlo, da non credere!

Come di consueto, anche quest’anno Uomini e Donne si è fermato per le vacanze di Natale; nonostante sia un programma registrato, la sosta permette di rimanere in pari con la programmazione, permettendo a tutta la produzione (nonché ai partecipanti) di passare le festività coi propri cari.

Tutti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi ne hanno approfittato per godersi dei giorni di relax, compreso l’opinionista Gianni Sperti; l’ex-ballerino, da tantissimi anni ormai una colonna portante del programma, ha deciso di passare queste vacanze in un posto da sogno.

Gianni Sperti, la scelta per la vacanza: ecco dove si trova l’opinionista di Uomini e Donne

Quando si tratta di esprimere il proprio parere sui tronisti, oppure su un cavaliere o su una dama, Sperti non si tira di certo indietro; proprio in queste puntate di dicembre lo abbiamo visto furioso prima contro Andrea Nicole, poi con Luigi, pronto a difendere a spada tratta la redazione e tutte le persone che lavorano dietro le quinte del dating show.

L’opinionista non si tira nemmeno indietro quando c’è da raccontare la sua vita privata, tanto che i suoi tanti seguaci sui social sono sempre aggiornati sulle novità che gli succedono.

Per queste festività natalizie, con l’obiettivo magari di essere “più buono”, Sperti ha deciso di godersi diversi giorni di relax nella sua terra natia, per ricevere l’affetto della sua famiglia in Puglia.

“Ciao a tutti! Come trascorrerete queste vacanze? Io sono in Puglia, con la mia famiglia” le parole dell’opinionista in un video, pubblicato nella sezione Storie sul suo profilo Instagram.

Come tantissimi altri italiani (e non) quindi, Gianni ha deciso di passare le feste coi suoi parenti, tornando alle “origini”; condividere la tavola con genitori e altri parenti gli ha sicuramente fatto tornare alla mente i ricordi dell’infanzia.

Sperti, d’altronde, non ha mai negati di essere molto legato ai suoi affetti e alla sua terra e, per questo motivo, non ci ha pensato due volte nel tornare in Puglia per queste festività.

Con l’anno nuovo e passata l’Epifania, Gianni tornerà a Roma per continuare a presenziare in studio per le puntate di Uomini e Donne; siamo sicuri che, di ritorno dalle vacanze, la sua lingua sarà ancora tagliente come prima, schierata al fianco di quella altrettanto “velenosa” di Tina Cipollari.