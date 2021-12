Il noto cantante – Achille Lauro – è riuscito a trasformare le proprie esperienze di vita in musica. Avete mai sentito parlare di sua madre?

Achille Lauro è diventato una vera e propria icona per la generazione dei Millennials, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo poi, è riuscito in poco tempo ad espandere la propria notorietà, raggiungendo ascoltatori di età più matura. Il brano Me ne frego ha conquistato il record di visualizzazioni e le sue esibizioni sono rimaste impresse nella mente dei telespettatori, soprattutto per l’incredibile originalità e creatività espresse dall’artista.

La sua essenza musicale – come del resto quella di tanti altri cantanti – deriva ovviamente dal bagaglio emotivo che Achille Lauro si porta sulle spalle. Egli infatti, ha spesso dichiarato di non avere avuto una vita facile. Da giovanissimo dovette affrontare il rapporto conflittuale con il padre e il trasferimento improvviso a casa dei nonni. Un’esperienza che costrinse il piccolo Achille Lauro a crescere prima degli altri coetanei. Tuttavia, nonostante questo, il cantante ha mantenuto un rapporto molto profondo con la madre, talmente profondo da darle il controllo della sua azienda, la No Face.

Achille Lauro: ecco chi è Cristina Zambon

La mamma di Achille Lauro si chiama Cristina Zambon e, al contrario del padre, la donna possiede origini particolarmente altolocate. Suo padre infatti, era Consigliere della Provincia, Presidente della Camera di Commercio e abile professionista. Nonostante la famiglia agiata, Cristina coltivò degli interessi molto meno ambiziosi, ma altrettanto lodevoli. Fin da giovanissima, decise di occuparsi del prossimo, tanto che lo stesso Achille Lauro ha dichiarato di essere sempre stato a contatto con i ragazzi presi in affido dalla madre.

I due poi, hanno l’enorme successo conquistato da Lauro nel panorama musicale italiano, affrontando insieme le difficoltà e godendo dei successi conquistati dal giovane artista. Lui rappresenta per Cristina la più grande soddisfazione della sua vita, anche perché – purtroppo – in campo sentimentale, la donna dovette confrontarsi con molti incidenti di percorso. Al momento non ci sono informazioni a questo riguardo: la madre di Achille Lauro è molto riservata e non possiede social network. Tutto ciò che sappiamo è che Cristina sia, ovviamente, separata dal padre di Achille Lauro, Nicola De Marinis.