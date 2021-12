La Littizzetto è conosciuta per la sua incapacità di mantenere qualche filtro durante una conversazione; infatti ne ha combinata un’altra.

Lucianina Littizzetto, nel corso della sua carriera, non ha di certo risparmiato nessuno. I suoi interventi pungenti, svegli e per nulla scontati sono stati capaci di esprimere nella concretezza ciò che moltissimi telespettatori da casa pensavano. Proprio per questa sua dote di capire le domande del popolo italiano, da anni viene invitata come ospite fissa nella trasmissione condotta da Fabio Fazio, Che tempo che fa. In ogni occasione Luciana Littizzetto, di tanto in tanto con l’imbarazzo del conduttore, ha mandato frecciatine a moltissimi volti noti della televisione: dalle figure politiche in primis, passando a personaggi dello spettacolo e dello show business italiani.

Tuttavia, possiamo constatare che qualche volta la lingua della nostra Lucianina abbia fatto uscire qualche parola di troppo, sempre ovviamente con ironia. Ad esempio, in un’ospitata al serale di Amici, si era rivolta ad Emma Marrone, dicendole di stare attenta alle corna da torero di Miguel Bosé, all’epoca coach del programma. Tutti sanno che la cantante, anni fa, sia stata tradita da Stefano De Martino, tanto che la nota Brown ha risposto prontamente: “Guarda che io di corna me ne intendo però”. Insomma, battuta dopo battuta, la comica ha anche fatto qualche scivolone ed è proprio quello che è successo recentemente, durante l’ultima diretta di Che tempo che fa.

Luciana Littizzetto – Gaffe su Maria De Filippi

In occasione del compleanno di Queen Mary, Luciana Littizzetto ha pensato di farle direttamente gli auguri in diretta, durante una puntata di Che tempo che fa. Neanche Fabio Fazio credeva che la sua storica amica potesse davvero avere il numero dell’iconica conduttrice Mediaset. Fatto sta, che Lucianina ha preso il telefono ed ha chiamato ad un misterioso numero, per omaggiare il sessantesimo compleanno di Maria De Filippi. Tuttavia, è sorto un problema: il numero in possesso della Littizzetto era sbagliato…

In sostanza, la regina di Mediaset ha cambiato numero e non ha avvisato la povera Luciana Littizzetto, la quale ha fatto una terribile gaffe in diretta. Al telefono infatti ha risposto un’altra persona, la quale ha voluto sottolineare che la comica avesse sbagliato numero. “Ma come ho sbagliato numero? Questo è uno scherzo, è qualcuno che mi sta facendo uno scherzo! […] Auguri Mary per sempre!! Mandami il cell nuovo.” E’ risaputo infatti, che Maria De Filippi cambi numero continuamente, tanto che la Littizzetto ha dichiarato di avere in rubrica ben 4 numeri associati alla conduttrice. Insomma, tentativo fallito, sarà per l’anno prossimo!