Claudio Baglioni riceve una notizia shock. Nessuno si aspettava un feedback così basso e poco produttivo, ecco cos’è successo.

Sabato 4 dicembre ha debuttato il primo programma televisivo con la conduzione esclusiva di Claudio Baglioni, stiamo parlando di Uà che sarebbe Uomo di varie età, il quale rappresentava una bella sfida per l’iconico cantante. Sembra però, che il pubblico a casa non abbia apprezzato particolarmente la trasmissione dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo: i telespettatori hanno comunque preferito Ballando con le stelle, condotto dall’indiscussa Milly Carlucci. In sostanza, Uà si può quasi definire un flop e ovviamente la notizia ha portato una grossa delusione, mista ad amarezza, nel cuore del mitico Claudio Baglioni. Vediamo meglio cos’è successo.

LEGGI ANCHE —> Claudio Baglioni: tutto sulla compagna Rossella, dopo l’ex moglie Massari

Claudio Baglioni – Flop con Uà

Il duetto con l’incredibile Renato Zero non è bastato per conquistare il cuore dei telespettatori da casa, il pubblico ha comunque scelto il programma dell’iconica Milly Carlucci. Niente ha potuto contro le incredibili esibizioni delle star di quest’anno e gli italiani sono arrivati al punto di non riuscire a perdere neanche una puntata, a costo di scartare la trasmissione di Claudio Baglioni. Il cantante aveva paura di non essere all’altezza, ma il problema si cela invece dietro ad un concorrente troppo forte, quello di Ballando con le stelle. Il programma di Baglioni ha conquistato il 14% dello share, contro gli indiscussi 23,4% della Carlucci.

LEGGI ANCHE —> Sanremo, Bisio: “Ero nervoso” Ma per Baglioni è “un buon inizio”

Insomma, questo primo round è stato vinto da Ballando con le stelle, ma non è detto che l’incredibile Claudio Baglioni non si possa riprendere nel corso delle puntate. Bisogna sottolineare che la trasmissione Uà ha appena debuttato sul piccolo schermo, i telespettatori non la conoscono e devono prendere confidenza con le dinamiche e con il conduttore, catapultato in un format nuovo. Baglioni riuscirà a recuperare terreno? Solo il tempo ce lo dirà.