Natale: Casette di pan di zenzero, come realizzarle con materiale alternativi

Vediamo meglio insieme come possiamo realizzare delle bellissima casette di pan di zenzero per questo Natale con materiale a costo zero.

Iniziamo a dire che per quanto riguarda il periodo natalizio a tutti noi ci piace avere una casetta di pan di zenzero in casa, perchè fa molto natale.

Ma chi riesce a farla di biscotti è veramente molto bravo, ma possiamo avere un modo alternativo per quanto riguarda la sua creazione.

LEGGI ANCHE —> Struffoli napoletani: la ricetta ottima e che porta allegria

Possiamo infatti utilizzare dei materiali riciclati che abbiamo in casa senza problemi a costo praticamente zero.

Casette di pan di zenzero: con materiali alternativi

Ci possiamo creare delle ghirlande con le nostre casette fai da te, oppure fare delle bellissime confezioni regali, o addirittura un calendario dell’avvento.

Un insieme poi di sagome delle casette le possiamo utilizzare anche per creare un’incredibile ghirlanda natalizia che possiamo appendere in casa, unendole semplicemente con un cordoncino.

Possiamo anche fare la sagoma della casa, ed un forellino sopra ed appendere la nostra creazione sull’albero di natale.

LEGGI ANCHE —> Test: trova i due bidoni senza coperchio, solo un genio può riuscirci

Potete utilizzare anche delle buste di carta, quelle del pane o del fruttivendolo, se sono pulite per un effetto ancora maggiore per quanto riguarda il riciclo della carta.

Insomma le nostre casette possiamo crearle in tanti modi, senza accendere il forno, ed in modo particolare se non siamo capaci a fare i dolci.

Diamo ampio spazio alla nostra creatività e alla fantasia, anche insieme ai piccoli di casa, per passare anche un po’ di tempo insieme in questo magico momento dell’anno per tutta la famiglia.

E voi cosa ne pensate di queste idee? Siete d’accordo che noi nel cimentarvi, anche per la prima volta in queste casetta di finto pan di zenzero che renderanno la nostra casa in un perfetto clima natalizio.