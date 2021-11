Facciamo insieme questo rapido test: leggi la premessa e rifletti, di che colore è l’orso? La risposta ti stupirà.

In natura esistono gli orsi bruni e gli orsi polari: i primi sono di colore marrone scuro, mentre i secondi sono color della neve. Ovviamente, la tonalità della peluria dell’animale dipende inevitabilmente dall’ambiente in cui esso vive: ad esempio, l’orso bruno si mimetizza molto più facilmente nei boschi, grazie al colore che ne riprende la flora. Stesso discorso vale per l’orso polare, il quale riesce a nascondersi perfettamente tra la neve e il ghiaccio intenso del Polo. Ebbene, proprio sulla geografia si basa l’indovinello che stiamo per proporvi. Leggete bene la premessa e, sulla base di quest’ultima, diteci di che colore è l’orso protagonista. Pronti? Cominciamo.

Indovinello – Di che colore è l’orso?

Premessa: Un esploratore sistema la sua tenda e decide di partire per una missione: comincia a camminare e percorre prima cinque km verso sud, poi – seguendo le indicazioni della bussola – percorre altri cinque km verso est. Non soddisfatto, decide di percorrerne altri cinque verso nord. A questo punto, l’esploratore rimane scioccato: è tornato al punto di partenza! E, come se non bastasse, trova un orso davanti alla sua tenda. Di che colore è l’orso?

Soluzione: l’esploratore, come risulta evidente dalla premessa, compie un tragitto circolare. Gli unici due punti della Terra in cui avviene questo fenomeno (percorso sud-est-nord circolare) sono il Polo Nord e il Polo Sud. Di conseguenza, l’orso che si trova di fronte alla tenda dell’esploratore è bianco, proprio perché si tratta di un orso polare. il nostro esploratore dell’enigma ha fatto letteralmente il giro intorno al globo!