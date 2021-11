Vediamo meglio insieme per quale motivo, il noto presentatore televisivo, e giornalista è scomparsa dal piccolo schermo per molto tempo.

Per un lungo periodo, Milo Infante è stato uno dei presentatori più amati dal pubblico a casa, ma da molto tempo non si vede più sul piccolo schermo.

Cerchiamo di capire il motivo e che cosa sta facendo in questo momento, e tutte le informazioni che abbiamo su di lui.

Iniziamo con il dire che dopo molti anni di assenza sembra che Milo Infante è tornato sul piccolo schermo, come ha anticipato il sempre bene informato TvBlog.

Milo Infante: cosa è successo?

Il programma va in onda alle due del pomeriggio e si chiamare Ore 14, per chi non lo ricordasse, Milo Infante ha condotto vari programma, come Buoni o cattivi, Orario continuato, ed ha collaborato anche con giornali come Il Corriere della Sera, o Il Giornale.

Entrerà poi in Rai come capodirettore di Rai2, e successivamente viene scelto come conduttore nel pomeriggio della stessa rete, a partire dal 2003 con Monica Leofreddi e poi nel 2007 con Roberta Lanfranchi.

Successivamente torna su Rai2 con Caterina Balivo e poi con Lorena Bianchetti, ma poi è stato allontanato dal piccolo schermo.

Sembra che il giornalista abbia fatto causa alla Rai e che la corte di Milano gli ha dato ragione, ovvero la Rai lo ha fatto lavorare sempre meno fino a farlo scomparire del tutto.

Da settembre 2020 è al timone del programma Ore 14 ed il tutto sta procedendo nel migliore dei modi, avendo un grandissimo seguito di pubblico.

E voi cosa ne pensate di quello che è successo a Milo Infante e delle voci che lo vedevano essere scomparso dal piccolo schermo?