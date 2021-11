Le anticipazioni di Una Vita parlano di una Genoveva che ha in pugno Ramon. Ecco cosa succederà nella puntata del 29 novembre

Arrivano le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda il 29 novembre 2021, su Canale 5. Genoveva ha in pugno Ramon: quando Liberto sta per dire tutta la verità a Felipe, sarà proprio Ramon a rafforzare la versione della Salmeron.

Il piano della dark lady sembra procedere in maniera idilliaca e adesso anche Ramon è ai suoi piedi. Felipe è totalmente soggiogato e ora Genoveva sembra essere in vantaggio su tutti. Ma le difficoltà per la Salmeron non sono affatto finite.

Una Vita: Genoveva ha in pugno Ramon

Felipe sta passando il periodo di riabilitazione insieme a Genoveva. Dopo l’attentato alla sua vita da parte di Velasco, l’Alvarez Hermoso ha perso la memoria e non ricorda più nulla. Un’occasione d’oro per Genoveva che ha ingannato Felipe e gli ha fatto credere che ora stanno vivendo un matrimonio felice.

Ma la condizione di Felipe potrebbe non durare a lungo e Genoveva si sta impegnando per conquistare la sua fiducia. Tutto sembra filare liscio per la dark lady e i due vivono insieme tranquilli. Ma tutto verrà messo in discussione quando Felipe troverà un fazzoletto con le iniziali di Marcia.

A questo punto la Salmeron metterà in scena un nuovo piano e organizzerà un incontro con Ramon. Felipe ricorda la morte di Clelia, a cui l’avvocato ha dato le colpe all’amico. Ma la dark lady proverà a farli riconciliare e comprare il silenzio del Palacios. Genoveva ha in pugno Ramon.

I due si incontrano e Ramon sta al gioco, accettando di riappacificarsi con Felipe. Ora però Genoveva ha in pugno Ramon, in debito con lei per la pace ottenuta. Nel momento in cui, infatti, Liberto proverà a smentire il racconto di Genoveva, sarà proprio Ramon a fermarlo.