Il paradiso delle signore: Adelaide cerca di salvarsi

Vediamo di capire bene insieme che cosa avremmo modo di vedere oggi per la nostra amata soap opera Il paradiso delle signore.

Anche oggi, 29 novembre, dopo la pausa del fine settimana abbiamo modo di assistere in prima televisiva ad un nuovo appuntamento della nostra soap opera del cuore.

Stiamo parlando ovviamente di tutte le vicende che ruotano attorno al grande magazzino del Paradiso.

Iniziamo con il dire che Flora ha scoperto delle informazioni molto interessanti grazie proprio a quello che gli ha detto Cosimo.

Adelaide fa di tutto per salvarsi

La giovane è infatti assolutamente convinta e certa che la perdita del padre non sia stato assolutamente un incidente, ma ben altro.

Ovviamente non si fermerà davanti a nulla, nemmeno al bacio dato in modo furtivo con Umberto.

Flora invierà un telegramma a Bergamini per avere anche altre informazioni anche da lui, e capire meglio tutta la vicenda.

Ma la Contessa Adelaide, lo intercetta, e per il momento tutto il loro segreto è al sicuro, anche se sta correndo un grosso pericolo, dove prima o poi tutto verrà rivelato.

Per quanto riguarda Agnese, finalmente è libera, e può frequentare il suo unico e vero amore Armando.

Ma la figlia, Tina, l’ha scoperta mentre si baciavano e di conseguenza decide di affrontare viso a viso la mamma, perchè non è contenta di quello che ha visto.

La donna, quindi, dovrà fare nuovamente un passo indietro per paura che anche Salvo la scopra.

Mentre al Paradiso continuano i lavoro per la nuova collezione, e Vittorio avrà una nuova incredibile idea.

Decide di organizzare tutto all’interno del grande magazzino e le Veneri saranno le protagoniste.

Le ragazze, dopo aver appreso che sfileranno davanti ai giornalisti, sono tutte felicissime, e questo vale anche per Tina che sarà la madrina della serata.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per vedere come si comporteranno in questo importante appuntamento.