Love is in the air anticipazioni: Eda scopre il segreto di Serkan

Vediamo meglio insieme che cosa abbiamo modi di vedere nell’appuntamento odierno per quanto riguarda la nostra soap opera turca.

Come tutti i giorni, o quasi, anche oggi 29 novembre, possiamo assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Ma vediamo di capire che cosa succederà di davvero importante che potrebbe cambiare molte cose.

Iniziamo con il dire che sul set cinematografico al quale stanno partecipando Eda e Serkan, si stanno divertendo molto, ma l’imprenditore è arrabbiato con Erdem per aver preso una decisione senza chiamarlo.

Eda scopre tutto!

Peril e Engin sono al settimo cielo perchè hanno scoperto che sono in dolce attesa di una bambina, proprio come loro desideravano.

Insieme a Ferit, vedono l’esperienza di Serkan come attore e non possono fare altro che scoppiare in una risata.

Mentre le riprese terminano, i due innamorati fanno ritorno al proprio camper, dove insieme a Aydan, Ayfer, Engin e Piril, arriva anche Puren.

Che per cercare di catturare l’attenzione dell’uomo che vuole conquistare, cerca di ipnotizzare Eda, che sta ovviamente al gioco come anche l’imprenditore della ArtLife.

Serkan, però angosciato che la sua amata Eda non si ricordi di lui, sapendo cosa voglia dire, rivelano il tutto a Puren.

Ma, proprio mentre torna nel camper, trova il referto medico di Serkan, e senza parole, chiede tutto a Serkan e per quale motivo le ha nascosto di avere un tumore al cervello.

Cosa succederà adesso? Possiamo solamente attendere le prossime puntate e capire meglio sempre in onda su Canale 5 alle 16.55 circa.