Anna Tatangelo sconvolge il suo look: sembra un’altra

Anna Tatangelo sconvolge il suo look, cambiamento per la cantante e anche neoconduttrice: eccolo, con Anna incantevole come sempre.

Dopo essersi costruita una brillante carriera musicata, iniziata praticamente da adolescente Anna Tatangelo, in questa nuova fase di maturità, si è lanciata senza paura e con entusiasmo anche nel mondo della tv.

La maternità e la rottura con Gigi D’Alessio hanno sicuramente portato un nuovo corso nella sua vita, a quanto pare ancora una volta ricco di successi; sebbene Scene da un matrimonio sia stato parecchio criticato, la Tatangelo come conduttrice ha ricevuto i complimenti da tutti.

Per suggellare questa fase di cambiamenti, Anna ha ora anche deciso di stravolgere il suo look: ecco come si mostra ora la Tatangelo, con una novità ma incantevole come sempre.

Anna Tatangelo cambia look: ecco la conduttrice ora

Talento e bellezza hanno sempre contraddistinto la Tatangelo, che soprattutto la scorsa estate non ha mancato di sfoggiare il suo corpo da urlo (frutto di una dieta equilibrata e un costante allenamento) sul suo profilo Instagram, dove tra l’altro è seguitissima.

A 34 anni, la laziale appare più bella che mai, radiosa anche per aver ritrovato l’amore fra le braccia col rapper Livio Cori; una relazione che, dopo tanti gossip, è stata da qualche tempo ormai ufficializzata.

Incantevole come sempre, Anna ha postato di recente una nuova foto sui social, che testimonia il cambio di look effettuato; con un selfie allo specchio direttamente dal salone di bellezza, la Tatangelo ha mostrato a tutti il suo nuovo taglio, che pare veramente donarle.

I capelli sono stati accorciati e leggermente schiariti, come confermato anche dalla didascalia allegata alla foto; questa nuova acconciatura pare mettere in risalto ancora di più il viso angelico della cantante, che coi suoi lineamenti mediterranei ha sin da subito incantato tutti.

“Vi piace?” scrive la Tatangelo, invitando tutti i suoi follower a commentare; e mentre il post è stato riempito di like, sono molti quelli che esprimono un parere favorevole a questo nuovo look.

A spiccare, il commento di Michelle Hunziker, che con Anna lavora proprio ad All Together Now; la prima impegnata come sempre da conduttrice, mentre la cantante come giudice.

Leggi anche –> Loredana Berté: ecco perché porta sempre una borsetta quando si esibisce

“Gnoccccccoooooooolllllloooonnnnnnnaaaaaaaaaa!!!!!” scrive la Hunziker entusiasta, con tanto di emotico del cuore e della fiamma; la conduttrice svizzera pare sintetizzare il pensiero di tutti, sempre sensibili al fascino mostrato dalla Tatangelo, ora non più solo sul palco ma anche ripresa da una telecamera.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip: ecco chi entra il giorno di Natale, incredibile

Durante il programma di Canale 5 la Tatangelo si è mostrata spesso con outfit mozzafiato, con tanto di gonna, calze e tacchi a spillo; pare proprio non avere nessuna intenzione di smettere di mostrare tutta la sua sensualità.