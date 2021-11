Ecco le anticipazioni sui prossimi episodi della nota serie Un professore, progetto Rai che vede protagonista Alessandro Gassmann.

Come ogni giovedì, anche la prossima settimana potremo godere dell’appuntamento con Un professore, serie in onda su Rai 1 che vede protagonisti Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Nicholas Maupas e Damiano Gavino. I mille intrecci tra i personaggi di Dante, Anita, Simone e Manuel hanno decisamente entusiasmato il pubblico a casa che ora è in attesa del quarto episodio della fiction. Scopriamo insieme le anticipazioni sulle prossime due puntate.

Anticipazioni – Un professore

La quarta puntata dell’appassionate fiction sarà piena di colpi di scena entusiasmanti. Nelle ultime puntate, ci eravamo lasciati con la scoperta da parte di Dante dell’omosessualità di Simone. Nei prossimi appuntamenti quindi vedremo il nostro amato professore alle prese con suo figlio: cercherà in tutti i modi di farlo aprire circa il suo orientamento sessuale, facendo una lezione su Focault, filosofo perseguitato per la sua sessualità. Simone però si chiuderà sempre di più e ogni tentativo di Dante si rivelerà nullo. Anita, dal canto suo, ormai è sicura di provare qualcosa per il professore. Decide così di lasciare Ettore per correre tra le braccia di Dante. Lo chiama al telefono ma, colpo di scena, lui è in compagnia di Cecilia. Cosa succederà quindi tra i due?

Nel secondo episodio della serata invece, succederà qualcosa di incredibile! Dante porterà i ragazzi al museo di Cecilia e, in quell’occasione, Simone e Manuel si allontaneranno e rimarranno da soli. In un momento di vicinanza e particolarmente istintivo, Simone bacia Manuel, il quale però reagisce spontaneamente ritraendosi. Simone si sentirà quindi umiliato e Manuel soffrirà per aver fatto sentire così l’amico. Come se non bastasse, il figlio di Dante scopre che quest’ultimo ha una relazione con Cecilia e, in preda alla disperazione, decide di partire e raggiungere la madre a Glasgow.