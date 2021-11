Dalle anticipazioni di Domenica In, abbiamo scoperto che ci saranno degli ospiti incredibili. Ecco tutto quello che sappiamo.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, la nostra amata Mara Venier ci ha lasciato con il ghiaccio sulla fronte e la caviglia gonfia. Purtroppo Pierpaolo Pretelli ha dovuto prendere in mano la situazione subito dopo la pubblicità, in seguito ad una brutta caduta di Mara dietro le quinte. Il pubblico da casa, inizialmente, espresse messaggi di preoccupazione, ma l’entrata in scena della conduttrice – tutta ammaccata – ha tranquillizzato i telespettatori.

La Venier ha continuato le interviste nonostante la brutta caduta, indice di estrema forza e professionalità. Niente può fermarla, neanche un colpo violento alla testa. La caduta infatti non è stata una cosa da poco: la conduttrice ha pubblicato in questi giorni una foto che la ritrae con un enorme bernoccolo sulla fronte. Nonostante questo, sembra che zia Mara tornerà negli studi di Domenica In per la puntata del 28 novembre.

LEGGI ANCHE —> Domenica In: ospiti bomba da Mara Venier

Domenica In – Ospiti 28 novembre

La puntata di domenica 28 novembre sarà dedicata prevalentemente a Ballando con le stelle, programma condotto dalla storica Milly Carlucci che anche quest’anno sta conquistando un’incredibile successo. Ospiti della puntata saranno Sabrina Salerno, Federico Fashion Style e Alvise Rigo. La nostra conduttrice farà vedere le loro performance migliori e chiederà ai partecipanti di raccontare la propria esperienza all’interno della trasmissione. Le loro esibizioni verranno commentate da Alba Parietti, Rossella Erra, Gullermo Mariotto e la bellissima Elisa Isoardi (ex partecipante affiancata all’epoca da Raimondo Todaro).

LEGGI ANCHE —> Arisa: nessuno si è accorto di quanto è successo a Domenica In

Ma non è finita qui: oltre ai partecipanti di Ballando con le stelle, Mara Venier ha invitato nella sua amata trasmissione anche Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, reduci dal debutto in prima serata della serie poliziesca Blanca. Si passerà poi all’attore e conduttore Flavio Insinna ed infine ad un argomento molto delicato relativo all’incredibile gesto di Maria Luca Trapanese, la prima donna italiana single ad aver adottato una bimba con la Sindrome di Down. Non vediamo l’ora di assistere alle incredibili interviste della nostra amata Mara Venier.