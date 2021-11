Claudio Bisio: La confessione sulla moglie che nessuno si aspettava!

Claudio Bisio si confessa e parla commosso di sua moglie: “Senza di lei non avrei mai fatto nulla!”

È un Claudio Bisio senza filtri quello che si è confessato in un’ intervista a TvMia: L’attore, presentatore e comico italiano ha parlato della sua vita privata e di sua moglie, rilasciando una commovente dichiarazione che ha fatto emozionare tantissimo i fan.

In una recente intervista, Claudio Bisio si confessa e parla della moglie, parlando di quanto la donna sia stata fondamentale per la sua vita, la sua carriera e le sue scelte. Per la donna ha avuto solo belle parole e non ha nascosto un po’ di commozione. Ecco cos’ha detto.

Claudio Bisio parla della moglie e dice: “Senza di lei non avrei mai fatto nulla!”

Questa sera, alle 21:25 su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata di Zelig. Alla guida del programma tornerà la storica coppia di conduttori: Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Proprio quest’ultimo ha rilasciato da poco una toccante intervista in cui ha anche parlato di sua moglie.

Claudio Bisio è sposato da 18 anni con Sandra Bonzi, giornalista professionista. I due si sono infatti sposati nel 2003 e dal loro amore sono nati Alice, di 25 anni e Francesco, di 23. In una recente intervista, Bisio ha parlato proprio di sua moglie e del rapporto che ha con lei.

“Mi ha sempre dato grande serenità -ha detto il presentatore milanese – se non ci fosse stata lei non arei fatto nulla di quello che ho fatto”. Un’affermazione che dimostra quanto i due siano ancora oggi innamorati e il ruolo che la bella Sandra ha avuto nella vita del presentatore.

Bisio ha continuato l’intervista parlando della sua carriera parlando delle sue esperienze lavorative e dei giudizi da parte dei critici: “Il giudizio ti mette alla prova. O diventi pazzo, oppure sopravvivi alle sberle. Perché se non piace quello che ho fatto significa che non piaccio io”.