Luca Argentero sta tornando con Doc! Ecco tutto quello che c’è da sapere sul debutto dell’imperdibile seconda stagione della serie.

La prima puntata di Doc – Nelle tue mani andò in onda il 26 marzo 2020, in pieno lockdown causato dalla pandemia di COVID-19, per questo motivo le riprese faticarono a concludersi e, conseguentemente, andarono in onda solo le prima quattro puntate. Già dai primi episodi, i telespettatori si appassionarono alla storia del nostro amato Doc e chiesero ripetutamente il continuo alla produzione Rai. Il pubblico venne accontentato nell’autunno dell’anno scorso, occasione in cui i fan finalmente poterono scoprire la fine della prima stagione di Doc – Nelle tue mani. Ora sta arrivando anche l’attesissima seconda stagione. Scopriamo insieme quando Luca Argetero tornerà a farci compagnia nelle nostre case.

Doc 2 – Tutto quello che c’è da sapere

E’ ufficiale: Rai Pubblicità ha rivelato i palinsesti del nuovo anno e, proprio i primi di gennaio, andrà in onda la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie che vede protagonista Luca Argentero è tra le più attese dal pubblico italiano, insieme ovviamente alla tredicesima stagione di Don Matteo (siete pronti per dire addio a Terence Hill?). Proprio a questo proposito inoltre, la Rai ha in serbo una novità molto particolare: a quanto pare, Doc – Nelle tue mani occuperà proprio lo spazio dedicato generalmente alla fiction di Don Matteo.

La prima messa in onda infatti, è prevista per il 13 gennaio e proseguirà ogni giovedì sera fino al finale di stagione. La messa in onda di Don Matteo, di conseguenza, slitterà per lasciare il posto all’affascinante Luca Argentero. Questa scelta ha destato dei malumori tra alcuni telespettatori ed, inoltre, non si sanno i motivi che hanno spinto la Rai ad impostare il palinsesto in questo modo. Forse ci sarà un ritardo nelle riprese con Raoul Bova? Purtroppo non ci è dato saperlo.

Fatto sta, che il nostro amato Dottor Fanti tornerà su Rai Uno il 13 gennaio 2022 e sono moltissimi i fan della serie che lo attendono con trepidazione. Sulla trama non abbiamo ancora informazioni precise, ma siamo sicuri che tra qualche settimana cominceranno a trapelare degli scoop su quest’ultima. A questo punto, possiamo solo attendere la messa in onda della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Non vediamo l’ora!