Love is in the air: un’altra donna entra nella vita di Serkan

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera.

Anche oggi, 25 novembre, va in onda un nuovo e super interessante appuntamento per quanto riguarda Love is in the air.

Ma vediamo meglio insieme di capire che cosa succederà e soprattuto chi è la donna che è arriva nella vita di Serkan.

Iniziamo con il dire che il bel proprietario della ArtLife è stato corteggiato, anche in modo esagerato, dall’attrice del film che stavano interpretando, come uno dei tanti desideri da avverare della lista.

Serkan: ecco chi è l’altra donna nella sua vita

Puren, questo è il nome dell’attrice non si è fatta problemi anche se era presente Eda, che ha dovuto fare un’enorme sforzo per non fare scenate davanti a tutti.

Serkan, vedendola molto nervosa le dice di prendersi una pausa e di fare una romantica cena insieme.

Ma una volta arrivati, scoprono di non essere assolutamente soli, ci sono anche Aydan e Kemal.

La mamma si Serkan, ha deciso di concedergli una seconda possibilità, perchè non è giusto negarla e nessuno.

Ma, incredibilmente, in questo ristorante, arriva anche Puren, che non ha minimamente intenzione di lasciar andare Serkan.

Per quanto riguarda invece Piril e Engin, la gravidanza è praticamente quasi terminata e Leyla decide di benedire il bambino e che sicuramente sarà sano e forte.

I due ragazzi, pensandoci bene sperano che si tratti di una bambina, ma chi lo sà se il loro desiderio sarà esaudito?

Per il momento possiamo solamente attendere le prossime puntate in onda sempre alle 16.45 circa su Canale 5 e vedere che cosa succederà anche con la malattia di Serkan.