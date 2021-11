Se devi preparare una marmellata prima devi sterilizzare i contenitori, ecco alcuni trucchi veloci e infallibili. Vediamo insieme come fare.

Hai in mente di preparare una confettura o una marmellata? questo articolo fa proprio al caso tuo. Saprai sicuramente che prima di preparare queste delizie occorre sterilizzare i vasetti in vetro. Si tratta di un procedimento necessario e fondamentale per consumare prodotti alimentari in totale sicurezza

Oggi ti spiegheremo diversi trucchi, veloci e pratici, per sterilizzare al meglio le tue marmellate, questo processo serve per eliminare ogni traccia di funghi e batteri dai tuoi contenitori, ma anche dai coperchi e delle guarnizioni.

Scopriamo insieme come fare con gli infallibili trucchi della nonna ma non solo ci sono anche dei trucchetti più moderni, grazie all’aiuto dei nostri elettrodomestici. Vediamo insieme come funziona.

Marmellate e confetture: ecco come sterilizzare i barattoli

Il primo metodo infallibile è sicuramente la sterilizzazione dei barattoli in pentola, questo è il metodo classico della nonna ed è anche il più conosciuto. Ti basterà utilizzare una pentola abbastanza capiente dai bordi alti, poi disponi un canovaccio sul fondo della pentola, a questo punto inserisci i vasetti e i tappi, ricoprili con un altro canovaccio pulito e riempi la pentola con acqua fredda. Dopo fai bollire l’acqua a fuoco basso per circa 30 minuti. Alla fine fai raffreddare ed estrai i vasetti, disponili a testa in giù e lasciali asciugare.

Un metodo infallibile e veloce è la sterilizzazione in lavastoviglie, ed è anche il più comodo. Ti basterà inserire tutti i tuoi vasetti in lavastoviglie, scegliere il programma di lavaggio con la temperatura alta senza sapone, alla fine estrai i barattoli e i tappi e lasciali asciugare.

Un’altra alternativa veloce e facile per sterilizzare i tuoi barattoli di vetro è usare il forno a microonde. Per prima cosa lava i barattoli ma lasciali leggermente umidi poi riempili a metà con acqua fredda. Inseriscili nel microonde e aziona l’elettrodomestico a potenza massima per circa 2-3 minuti. Alla fine lasciali asciugare su un canovaccio pulito.

Tu quale metodo hai scelto?