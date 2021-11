Charlene di Monaco ha rischiato di morire? Ecco la verità!

Charlene di Monaco, la principessa avrebbe rischiato di morire in Sudafrica? Ecco la verità sulle sue condizioni di salute.

Da diversi mesi ormai le condizioni della principessa Charlene di Monaco suscitano l’interesse dell’opinione pubblica, facendo restare col fiato sospeso non soltanto tutti i suoi sudditi, ma anche in generale i cittadini del resto del mondo.

Come sappiamo, la situazione di Charlene è piuttosto complicata: da diversi mesi ormai si trova in Sudafrica a causa di una grave infezione otorinolaringoiatrica, che l’ha costretta subire tre interventi. Per il suo stato, l’ex-nuotatrice e modella non può spostarsi e deve dunque rimanere lontana da casa fino a quando non si sarà stabilizzata.

Nel corso di recenti interviste il marito, il principe Alberto, ha fatto trapelare notizie incoraggianti sulla salute della moglie, che finalmente è anche tornata a casa, ma a quanto pare la sua situazione sarebbe stata (ed è) ben più grave, tanto che la principessa avrebbe rischiato di morire.

Charlene di Monaco ha rischiato di morire? Le sue condizioni

Alcune fonti giornalistiche parlano di una situazione ben più grave di quanto in realtà la casa reale monegasca starebbe facendo trapelare. Secondo quanto quanto riportato da Page Six infatti, una fonte avrebbe ritratto un’altra situazione.

“Il palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sudafrica” spiega. D’altronde, non è mai stata fatta chiarezza su quanto effettivamente accaduto alla principessa durante i mesi trascorsi in Sudafrica lontana dal Principato; a quanto rivela la testata, sarebbe stata vicina alla morte e incapace di mangiare cibo solido per più di sei mesi, a causa degli interventi subiti.

Una condizione sicuramente debilitante, che ha restituito a Monaco una principessa del tutto senza forze. “Dopo mesi di interventi e incapacità di mangiare correttamente è esausta; le sono poi mancati tantissimo i suoi figli, così come suo marito, bloccata lì” spiega la fonte.

Leggi anche –> Elettra Lamborghini il vestito esplode sul décollété, si vede tutto

I media e il principe Alberto, negli scorsi mesi, hanno sì parlato della malattia che ha colpito la principessa Charlene, ma non hanno mai affrontato la situazione nel dettaglio rivelandone tutta la sua criticità; prima di ora non si era mai parlato di una Charlene in fin di vita e, anzi, inizialmente si pensava che il suo allontanamento potesse addirittura essere legato ad una crisi coniugale.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Andrea Nicole senza parole per via del corteggiatore

Insomma, la principessa è tornata a casa e anche tramite social ha espresso tutta la sua felicità a riguardo, ringraziando per il sostegno; la riabilitazione però non è di certo finita e, prima di tornare alla normalità, avrà bisogno di recuperare energie fisiche e soprattutto mentali.