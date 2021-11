Non è la prima volta che l’attore cade vittima della gogna mediatica, questa volta è stata una sua azione a far infuriare il web.

Il momento in cui Gabriel Garko fece maggiormente parlare di sé, fu in occasione della sua ospitata al Grande Fratello Vip. Fu proprio quello il giorno in cui, davanti ad una delle persone più importanti della sua vita – Rosalinda Cannavò – l’attore fece cominq-out di fronte all’Italia intera. Da quel momento, Garko decise di vuotare il sacco su tutta la sofferenza che aveva patito nel suo passato, un passato in cui – per mantenere la nomea di sex symbol agognato dalle donne – dovette portare avanti relazioni assolutamente fittizie. Una di queste, fu proprio con la bellissima Rosalinda, la quale era a conoscenza del segreto dell’attore e decise quindi di aiutarlo.

Fu in quell’istante che Gabriel Garko poté definirsi davvero ‘libero’, perché da quel giorno non si sentì più costretto a nascondere nulla. Nonostante il suo coraggio, ad oggi esistono ancora haters che lo reputano semplicemente il re delle fiction, considerandolo di poco talento ed assolutamente ridicolo. Pochi giorni fa poi, si è arrivati al limite dell’assurdo: alcuni followers dell’attore hanno cominciato ad attaccarlo dopo la pubblicazione di una semplicissima immagine. Scopriamo insieme cos’è successo.

Gabriel Garko attaccato sui social – La motivazione è assurda

Ebbene sì, il post incriminato sarebbe una semplice immagine che ritrae l’attore intento a prepararsi una pizza. Proprio sotto la foto si è scatenata la valanga di illazioni, delle persone che hanno insinuato che quello fosse il lavoro giusto per lui, altri invece hanno preferito commentare con la classica “vai a lavorare“, molto in voga sui social nei confronti di personaggi famosi e influencer. Ma non è finita qui, oltre a questa semplice foto, Gabriel Garko ha anche caricato un’immagine che lo ritrae a petto nudo, altra occasione per gli haters del web di sfogarsi un po’, arrivando alla degenerazione con il body-shaming.

Sotto l’immagine precedentemente caricata, il commento più pesante è arrivato da una donna: “Sinceramente…fai schifo”. Gabriel Garko, dal canto suo, ha replicato alla signora in modo incredibilmente garbato: “Visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede…per essere coerente con se stessa, la inviterei ad usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persone” – per poi concludere con la ciliegina sulla torta: “La ringrazio e preghi anche per me”. Insomma, a quanto pare, sui social nessuno è più libero di fare niente, i leoni da tastiera di nascondono dietro ogni angolo.