Ecco l’incrocio più difficile che potete trovare sul libro della patente; sappiate che quasi nessuno ci riesce.

Oggi facciamo insieme un test molto difficile riguardo gli incroci stradali, sono proprio loro infatti i demoni degli aspiranti patentati, in quanto i quesiti sugli incroci registrano il maggior numero di errori. Niente panico però, se riuscite a risolvere quello che vi abbiamo proposto, niente vi potrà più fermare. La domanda precedentemente caricata mette in crisi anche gli stessi istruttori di guida. Informazione principale per risolverlo è ricordare che, in assenza di vigili e semafori, ha la precedenza la macchina che ha la destra libera. Detto questo, iniziamo con il test!

LEGGI ANCHE —> Test personalità: scegli un colore ecco cosa rivela di te

Soluzione del test – Sei riuscito/a a risolverlo?

LEGGI ANCHE —> Test visivo: vedi la freccetta rossa? Ci riesce solamente 1 persona su 100!

La difficoltà della prova risiede nel fatto che presenta ben cinque veicoli che devono prendere cinque direzioni diverse. Servirebbe un semaforo nella vita reale, ma se quest’ultimo non esistesse? Per circolare è necessario conoscere perfettamente la teoria, e soprattutto guidare con logica e prudenza. Evitate di dare per scontato che l’altra macchina si adeguerà alla vostra percezione della strada, bisogna rimanere sempre concentrati. Capita sempre di trovare quella persona che ignora le regole o peggio le ignora coscientemente e, di conseguenza, è consigliabile non strafare, soprattutto quando si ha poca esperienza come nel caso dei neo patentati.

Tornando al test, molti affermano (erroneamente) che la prima macchina a passare sia quella nera. Questa risposta è sbagliata, in quanto questo veicolo potrebbe scontrarsi irrimediabilmente con la macchina verde che prosegue in direzione dritta! Quindi quale macchina deve passare per prima? Ecco la soluzione.

SOLUZIONE: passa prima l’auto blu, poi la rossa; dopodiché può partire la nera, la gialla ed infine la verde.