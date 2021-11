Test personalità, scegli un colore ecco tra quelli proposti nell’immagine e lasciati sorprendere: scopri cosa potrebbe rivelare di te.

Pensi di sapere tutto su te stesso, oppure non riesci bene ad individuare i tuoi pregi o i tuoi difetti? Allora questo nuovo test della personalità emerso dal web potrebbe proprio fare al caso tuo.

Come gli altri test, anche questo permette di riflettere, attraverso le suggestioni proposte, sulla propria personalità; questa volta però sono protagonisti i colori, che dominano la nostra vita quotidiana in diversi ambiti.

Tutto ciò che devi fare è scegliere un colore tra quelli proposti nell’immagine; concentrati e cerca di capire quale riesce di più a rappresentarti. Una volta fatto, continua poi a leggere per scoprire le risposte e quindi cosa il colore scelto potrebbe rivelare di te. Pronto?

Test colore, scegline uno e scopri cosa potrebbe rivelare della tua personalità

Arrivato a questo punto, avrai sicuramente scelto uno dei colori proposti: ora, non ti resta che leggere le rispettive risposte e lasciarti suggestionare dalle indicazioni. Non c’è nessuna base scientifica dietro questo test, ma le varie risposte possono comunque suggestionarti ed invitarti magari a riflettere su te stesso.

Giallo

Se hai scelto questo colore luminoso e che da sempre simboleggia la luce e la liberta, allora potresti essere una persona con tantissime idee geniali, che porta sempre avanti il cambiamento con molta energia e forza di volontà.

Rosso

Il rosso è un colore che simboleggia la passione, la forza, il coraggio e la volontà; se dopo aver riflettuto la tua scelta è stata questo colore, allora probabilmente sai dominare ogni situazione in cui sei coinvolto, ma puoi spesso finire in situazioni pericolose.

Grigio

Il grigio viene solitamente visto come un colore “neutro”, che rappresenta la via di mezzo oppure l’assenza di sentimenti e una sorta di distacco da questi. Se hai scelto questo colore, dovresti essere una persona che non ama rimanere troppo coinvolta in prima persona, che tende alla calma e che cerca di non lasciar mai prendere il sopravvento all’emotività.

Nero

Dai significati contrastanti, il nero può essere visto come associato al buio e al dolore, oppure al potere, all’eleganza, e allo stile; potresti essere una persona ambigua che dall’ombra decide verso quale tinta dirigersi.

Blu

Il blu rappresenta calma, armonia e serenità; se hai scelto questo colore probabilmente sei una persona equilibrata, che cerca di prendere la vita con rilassatezza godendosi ogni momento.

Viola

Formatosi grazie al blu e al rosso, il viola è il risultato dell’incontro fra una calma estrema e una forte passione; calma ed frenesia a seconda delle situazioni potrebbero dunque caratterizzarti se hai scelto questo colore.

Verde

Il verde è per forza di cose legato alla natura, essendone uno dei colori dominanti; simboleggia l’equilibrio interiore ed è solitamente scelto da tutte quelle persone che non soltanto hanno tantissimo coraggio, ma non mollano mai fino a quando non hanno raggiunto il loro obiettivo.