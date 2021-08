Una foto impazza sul web e stuzzica la curiosità dei fan. Ecco chi il possibile nuovo ragazzo di Gabriel Garko

Gabriel Garko potrebbe avere una nuova fiamma. Ad annunciarlo è Novella 2000 che ha raccolto una segnalazione da alcuni appassionati. Secondo la rivista, infatti, Gabriel Garko avrebbe un nuovo fidanzato.

L’identikit del giovane (possibile) fidanzato è apparso un po’ confuso nei primi giorni, ma adesso sappiamo qualcosa in più. I più maliziosi danno per certo un nuovo fidanzamento del giovane attore, mentre altri restano più cauti e aspettano conferme (o smentite).

Gabriel Garko, chi è il nuovo fidanzato

Di ufficiale non c’è nulla, ma molte indiscrezioni darebbero Gabriel Garko in procinto di iniziare una nuova storia d’amore. Dopo la storia con Gabriele Rossi, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ci potrebbe essere un nuovo uomo nel cuore del bel Garko.

Dopo il suo coming out durante l’edizione del Grande Fratello Vip, il bellissimo attore torinese ha tenuto la sua vita privata lontano dai riflettori. La sua quotidianità e, soprattutto, le sue storie d’amore sono infatti di difficile accesso, ma una foto pubblicata sui social ha fatto impazzire il web.

Secondo alcune indiscrezioni, l’attore avrebbe terminato la sua ultima storia d’amore e avrebbe voltato pagina. Starebbe trascorrendo, infatti, sempre più tempo con un ragazzo, di nome Ivan Gray.

Si tratta di un attore e modello di cui, per ora, si sa ben poco. Non si conosce, infatti, la vita dell’attore, ma si moltiplicano le foto dei due insieme. Avrebbero trascorso del tempo insieme durante un evento a Napoli e condiviso le stesse storie con alcune canzoni di Tiziano Ferro ed Ed Sheeran.

Ad oggi, nessuno può essere certo della relazione tra i due. C’è chi parla di una mossa pubblicitaria, chi di una semplice amicizia. Altri, invece, sono ormai convinti che tra Garko e Gray sia nato un amore.