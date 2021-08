Grande Fratello, che fine ha fatto Serena Garitta? Eccola oggi a 43 anni

È stata una dei volti del Grande Fratello. Sempre amatissima, Serena Garitta ha cambiato vita, eccola oggi a 43 anni

Serena Garitta è stata ed è una dei personaggi più amati nella storia del Grande Fratello in Italia. La bellissima genovese vinse la quarta edizione grazie al supporto dei telespettatori. Ha fatto carriera in televisione e ha conseguito anche una laurea, oggi ha cambiato vita.

Il successo del Grande Fratello ha portato Serena sulle ali del successo. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo italiano, la meravigliosa showgirl ha intrapreso una meravigliosa carriera in tv e in Università. Eccola oggi a 43 anni.

Serena Garitta, com’è oggi a 43 anni

La storia dell’approdo di Serena Garitta al Grande Fratello è molto simpatica e curiosa. Nel 2003, la ragazza genovese lavorava come istruttrice di fitness in una palestra genovese. Serena venne notata da uno scout televisivo, che le propose di partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello.

È proprio grazie al reality show più famoso d’Italia che Serena Garitta raggiunge il successo. La meravigliosa Garitta conquistò il pubblico, vincendo la quarta edizione con il 63% di preferenze dei telespettatori.

Dopo il GF, Serena Garitta ha iniziato una collaborazione con Lucignolo su Italia 1, lavorando come inviata speciale. Il grande successo l’ha portata a condurre nel 2005 il programma “Girofestival” su Rai3. Ha lavorato anche per la Vita in Diretta e WWE Bottom Line.

Attivissima sui social, oggi Serena partecipa come opinionista ai programmi condotti da Barbara d’Urso, che le ha concesso una rubrica culinaria tutta sua. Inoltre, ha lavorato anche sul grande schermo, in film come “Two Families” e “Capitan Basilico”.

Dal 2007, Serena Garitta lavora anche in radio, collaborando oggi con Radio 19. Insomma, una vita niente male quella di Serena, che è riuscita a fare una carriera interessante, studiare e mantenere un fisico perfetto.