Tutta colpa di Freud: tutto sulla nuova serie Mediaset

Tutta colpa di Freud, ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova serie italiana Mediaset ispirata all’omonimo film di Paolo Genovese.

Una nuova serie italiana di successo è pronta ad arrivare in chiaro, dopo l’esordio in streaming avvenuto già mesi fa. Tutta colpa di Freud, serie ispirata all’omonima pellicola di Paolo Genovese è già presente su Amazon Prime Video, ma ora anche chi non possiede l’abbonamento della piattaforma streaming potrà vederla grazie a Canale 5.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa interessantissima serie, creata dallo stesso Genovese insieme a Carlo Mazzotta e Chiara Laudani; trama, episodi, cast e data di trasmissione in prima serata.

Tutta colpa di Freud, quello che c’è da sapere sulla serie italiana di successo

Sulla scia del successo del film uscito nel 2014 (candidato a diversi premi e già trasmesso in due serata, su Canale 5 nella sua versione estesa) la serie ha conquistato il pubblico di Prime Video e punta a farlo anche con quello di Canale 5.

La trama vede protagonista Francesco (Claudio Bisio), uno psicoanalista milanese, che ha cresciuto tre figlie da solo dopo la separazione con la moglie. Le tre sono ormai delle donne: Sara, prossima al matrimonio, Marta una ricercatrice universitaria ed Emma, appena uscita dal liceo.

Proprio dopo che anche Emma va a vivere da sola, Francesco si trova inaspettatamente ad avere un attacco di panico e decide lui stesso di andare in terapia; la sua psicoterapeuta gli diagnostica una possibile crisi del “nido vuoto”, ma lui decide di accettare tale ipotesi.

Per una serie di circostanze avverse alle tre però, le figlie tornano a vivere con lui e l’uomo non soltanto si troverà a prendere le misure di questa nuova convivenza, ma anche a fare chiarezza sulla sua vita e in quella dei suoi pazienti.

Psicoterapia grande protagonista, così come Claudio Bisio e Caterina Shulha, Marta Gastini e Demetra Bellini, che interpretano le tre figlie di Francesco; nel cast troviamo anche Max Tortora nei panni del migliore amico di Francesco, Matteo, mentre Claudia Pandolfi interpreta Anna, la psicoterapeuta di Francesco.

La serie andrà in onda a partire da mercoledì 1° dicembre in prima serata su Canale 5, ed accompagnerà gli spettatori fino alla messa in onda di tutti e otto gli episodi di cui è composta (due per serata quindi), col grande finale previsto per mercoledì 22 dicembre.

Occasione imperdibile quindi per chi non possiede l’abbonamento ad Amazon Prime Video ma ha comunque intenzione di recuperare questa particolare serie.