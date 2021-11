Vediamo meglio insieme che cosa succede nella giornata di oggi per la nostra amatissima serie turca, Love is in the air.

Anche oggi, 24 novembre, non può mancare il super atteso appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca.

Ma cerchiamo di capire meglio come mai Eda diventa gelosa del suo amato Serkan, che non sta passando un bel momento.

LEGGI ANCHE —> Tutta colpa di Freud: tutto sulla nuova serie Mediaset

Nelle ultime puntate, come abbiamo avuto modo di capire, Serkan agli occhi di Eda è sempre sembrato particolarmente bizzarro.

Eda pazza di gelosia per Serkan

In questo momento stanno cercando di realizzare un’altro desiderio, ovvero provare a recitare in un film dalla trama che lascia alquanto a desiderare.

Ma tutta la parte interessante e magica, perde un po’ di senso, quando Eda fa notare che è gelosa del suo Serkan.

Anche perchè l’attrice, molto appariscente, Puren, sembra molto interessata al bel Serkan, e cercherà di ottenere più scene di quante disponibili insieme al nuovo attore.

LEGGI ANCHE —> Test: quanti cavalli vedi? Ecco quanto sei resistente

Il tutto per cercare di conquistarlo e di attirarlo nella sua rete, ovviamente Eda prende immediatamente dei provvedimenti nei confronti dell’attrice.

Serkan è solamente il suo uomo e nessuno si può avvicinare troppo, ma Melek nel mentre, decide di tenere sotto controllo Selin.

Secondo lui, infatti, la donna può avere ancora qualche asso da poter giocare, e nel mentre, Leyla decide di fare una predizione sulla gravidanza della bella e dolce Piril.

Secondo lei, il piccolo che nascerà sarà un bambino bello ed in ottima salute, ma sarà veramente così?

Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento che andrà in onda domani, sempre su Canale 5 e sempre intorno alle 16.45 circa.