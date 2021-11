Una vita anticipazioni: Felipe e l’incredibile scoperta

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuovissima puntata della nostra soap opera preferita.

Anche oggi, 24 novembre va in onda una nuovissima puntata per quanto riguarda la nostra soap opera spagnola.

Stiamo parlando ovviamente di Una vita, ma vediamo meglio insieme che cosa accada ad Acacias.

Iniziamo con il dire che Genoveva, grazie alla domestica Laura, è riuscita ad uccidere Velasco, e può quindi vivere la sua storia con Felipe.

Felipe e la scoperta shock

L’avvocato, infatti era follemente innamorato di lei, ed aveva progettato un piano per uccidere Felipe.

Genoveva aveva progettato un piano fantastico, ma che all’ultimo è stato scoperto da Velasco, ma alla fine mentre lui tentava di uccidere la Dark Lady, è prontamente arrivata la domestica che ha messo fine alla vita dell’uomo.

Felipe, ne mentre è stato dimesso dall’ospedale e Genoveva lo sta ospitando nella sua abitazione, anche se non ricorda nulla di tutti i problemi con la donna, al momento è felice e convinto di amarla.

Ma qualcosa siamo sicuri che presto romperà l’incantesimo, e sapete di cosa si tratta? L’uomo in un cassetto della casa trova un fazzoletto con le iniziali di Marcia.

Bellita, nel mentre ha deciso di affidarsi ad un medico arrivato in città solamente per lei, ma dal fare molto misterioso.

La donna ha però paura che la sua carriera nella musica si finita e per questo motivo sta provando tutti i rimedi possibili, abusandone anche.

Lei è convinta che sta migliorando ogni giorno che passa, ma José Miguel e Aloida vedono che sta peggiorando sempre di più, come effettivamente è.

L’attore ha il timore che la persona che si sta spacciando per dottore sia solamente un truffatore, calcolando anche quanto si fa pagare per il rimedio miracoloso.

Il Dominguez, alla fine, insieme all’aiuto di Jacinto riesce a far arrestare il fantomatico medico.

Non ci resta che attendere il prossimo appuntamento sempre intorno alle 14.10 su Canale 5.