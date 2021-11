Il paradiso delle signore: Flora scopre un dettaglio incredibile

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento odierno per quanto riguarda l’amatissima soap opera.

Anche oggi, 24 novembre, avremmo modo di vedere un nuovo ed interessante appuntamento con Il paradiso delle signore.

Ma cerchiamo meglio di capire che cosa riesce a scoprire la bella e giovane Flora di tanto particolare.

Iniziamo con il dire che Vittorio ha organizzato un’incredibile cena per Tina e per la sua famiglia, e la cantante ha ritrovato un po’ di divertimento e di spensieratezza.

Flora ed il dettaglio agghiacciante

Ha quindi accantonato tutte le sue paure per la prossima operazione che si sta avvicinando sempre di più.

Nel mentre, poi, dopo questa serata, l’Amato decide di farsi avanti con Agnese, raccontandogli che è felicissimo del nuovo progetto del Dottor Conti, ovvero il lancio della nuovissima collezione di Flora.

La stilista, vuole però che la mamma partecipi a questo evento particolare, ma nel mentre, Marco, dopo aver ottenuto le informazioni necessarie da Luisa, la lascerà e partirà a corteggiare Gemma.

L’incontro che Flora ha avuto con Cosimo, le ha permesso di capire che tra Umberto ed Adeliade c’è qualcosa da tempo.

Ma non è riuscita ad indagare ulteriormente per via dell’arrivo di Guarnieri, facendo in modo che non facesse altre domande sulla strana morte di Achille.

Ma questo momento di tranquillità sembra durare molto poco, perchè la ragazza, guardando le immagini dove c’è il padre, nota un dettaglio agghiacciante, che potrebbe rimettere tutto in gioco!

Siamo certi che Adelaide, da questo momento in poi potrebbe essere in grave pericolo, ma non siamo ancora certi.

Per quanto riguarda invece la giovane Maria è sempre più convinta che Rocco abbia un’altra ragazza.

Risulta infatti introvabile, dopo che ha cambiato indirizzo e non lo ha comunicato, ed i sospetti della ragazza contagiano anche Agnese.

La donna, decide poi di confidarsi, come fa sempre con Armando, che con il suo solito interesse l’ascolta ma cercando di non farsi coinvolgere troppo.

Perchè in fonda ha paura di soffrire nuovamente per la donna che ama ormai da tempo, ma che sembra esserci sempre qualcosa che li divide.