Gomorra 5 lo puoi vedere anche se non hai Sky, ecco come

Vediamo insieme tutte la anticipazioni possibili per quanto riguarda il nostro amato Gomorra, che debutterò a breve.

Tutti noi abbiamo seguito tutte le precedenti stagioni per quanto riguarda la fortunata serie televisiva, Gomorra.

Tra pochissimo avremmo modo di vedere la quinta stagione, ma intanto vediamo qualche anticipazione e tutte le informazioni utili.

LEGGI ANCHE —> Andrea di “Kiss me Licia” eccolo oggi, irriconoscibile

Iniziamo con il dire che la resa dei conti è vicinissima, e questo che sta arrivando è veramente l’ultimo capitolo della serie.

Gomorra: ecco tutte le informazioni utili

Tra la quarta e la quinta serie, per chi non lo sapesse c’è il film L’Immortale che svela la realtà che tutti speravano, ovvero che Ciro di Marzio è vivo!

La serie che deve iniziare parte proprio da questo incontro, e dalla sua reazione nel vederlo.

Per quanto riguarda la data di uscita è il 19 novembre, solamente per gli abbonati Sky da oltre 3 anni, sul canale on demand.

LEGGI ANCHE —> Bianca Guaccero: schiena nuda e bellissima!

Nel cast, troviamo anche nuovi attori, rispetto alle serie precedenti, ma quante puntate avremmo modo di vedere?

Saranno solamente 5 appuntamento per questa edizione del nostro amato Gomorra, mentre in precedenza erano 6 puntate con 2 episodi alla volta.

Quindi, se non ci sono problemi e cambi vari, possiamo dire che l’ultimo appuntamento andrà in onda venerdì 17 dicembre.

Ma per chi non ha l’abbonamento a Sky come può vedere la serie? sarà possibile vederla su Sky Atlantic ed in streaming su Now.

Pe quanto riguarda le repliche, sono previste in più giorni, a partire sempre dalle 19 del giorno successivo alla messa in onda.

Ma dove è stata girata questa importante ed ultima serie? Molti posti sono nei dintorni di Napoli, anche in zone ormai famose, come le Vele di Scampia, il Rione Ponticelli, il quartiere Forcella, ma possiamo vedere anche dei momenti e degli spezzoni di Roma.