Avrebbe dovuto cantare l’inno d’Italia alla finale Atp, ma sarebbero stati chiesti troppi soldi. Andrea Bocelli non canterà

In questi giorni si stanno svolgendo l’importante torneo delle ATP Finals a Torino. In una splendida cornice realizzata dagli organizzatori, la competizione si sta avviando verso la conclusione e c’è grandissima attesa per il giorno della finale.

Proprio per l’attesissima finale era previsto un grandissimo evento celebrativo: l’inno d’Italia cantato dal tenore Andrea Bocelli. Ma, secondo quanto riportato da La Stampa, sarebbero stati chiesti troppi soldi, l’esibizione dunque non ci sarà.

L’attesissima finale del Nitto ATP, la sfida conclusiva di uno dei più importanti tornei di tennis del circuito sportivo, andrà in scena domenica 21 novembre 2021 a Torino, ma ci sono già polemiche su quella che avrebbe dovuto essere l’esibizione di Andrea Bocelli.

Secondo il quotidiano La Stampa, infatti, i sogni del Comitato organizzatore non si sono realizzati in quanto le richieste del tenore si sono rivelate irraggiungibili. Nulla ha potuto la Fit di fronte al fatto che il compenso richiesto è risultato essere “sproporzionato rispetto all’impegno richiesto”.

Bocelli è uno dei tenori più riconosciti al mondo e una sua esibizione avrebbe sancito la conclusione perfetta di uno dei più importanti eventi previsti dal circuito del tennis. Ma purtroppo la sua esibizione non ci sarà. Per la federazione organizzatrice sarebbero stati chiesti troppi soldi e dunque Andrea Bocelli non canterà.

Secondo alcune indiscrezioni, la cifra richiesta dal tenore si aggirerebbe intorno ai 125 mila euro (cifra ancora non confermata da alcuna fonte ufficiale). Il tenore avrebbe dovuto intonare l’inno d’Italia e un suo recente successo, ma le richiesto non sarebbero coincise con la disponibilità del Comitato.

Tuttavia, nonostante l’assenza del tenore italiano, domenica 21 novembre si attende una grandissima finale, dove si affronteranno i due tennisti più forti in questo momento. Inoltre, al Pala Alpi tour ci saranno rinomati ospiti come Neri Marcorè, Valeria Solarino e Cristina Chiabotto.