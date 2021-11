Doccia gelata per Ida e Diego: i due sono passati dalle stelle alle stalle in un nano secondo. In studio scoppia il caos!

E’ andata in onda proprio ieri la puntata che ha visto protagonisti Ida Platano e Diego Tavani. La coppia si frequentava da qualche settimana e, dopo qualche crisi e titubanza iniziale, la dama del Trono Over ha deciso di uscire definitamente dal programma con la nuova fiamma. La scelta della Platano ha stupito tutti, in primis Diego, il quale si è ritrovato all’improvviso catapultato in un momento molto emozionante e totalmente inaspettato.

Proprio la registrazione prima, l’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri aveva dichiarato di non essere convinta di Diego e di sentire troppa pressione da parte del cavaliere. La decisione andata in onda ieri quindi è stata per molti inspiegabile. Tutto sembrava andare per il meglio, i due si sono baciati appassionatamente, adornati dagli iconici petali rossi di Uomini e Donne. Poi, all’improvviso, tutto è cambiato.

Ida e Diego si lasciano pochi secondi dopo la scelta

In mezzo all’euforia generale, Ida Platano ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: subito dopo aver chiesto a Diego di uscire, la dama si è rivolta a Tina per chiarire gli insulti che le erano stati mossi durante la registrazione precedente. E’ cominciata così una discussione di qualche minuto tra la Platano e l’opinionista, la quale continuava a ribadire la sua opinione sulla dama bresciana. In particolare, Ida si era risentita per l’appellativo di “donnetta”, considerato troppo pesante e insensato.

Alla fine della discussione, Diego ha avuto una reazione improvvisa ed inspiegabile: sentendosi messo da parte da Ida e percependo quella discussione come un inutile battibecco, Tavani ha chiesto a Maria di risedersi al suo posto. A quel punto in studio è scoppiato il caos e, nonostante il cavaliere abbia chiesto perdono ad Ida per la sua reazione impulsiva, la dama – alla fine – ha deciso di rimanere nel programma.

Insomma, come si dice, la scelta di Ida non è durata neanche “Da Natale a Santo Stefano“ e la puntata è finita con un nulla di fatto. Diego sull’orlo del pianto per essersi reso conto della sua reazione senza senso e Ida, forse per sua fortuna, seduta immobile sulla sedia decisa a non lasciare più il programma insieme al cavaliere romano. In ogni caso, l’intera scena non è stata apprezzata dal pubblico a casa, il quale ha ritenuto infantile e immaturo il comportamento di entrambi.