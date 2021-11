Al Bano: notizia shock, dopo il suo abbandono di Ballando con le Stelle, arriva un imperdibile progetto per l’iconico e storico cantante.

L’iconico e storico cantante Al Bano, volto incredibile del panorama musicale italiano, non perde mai occasione per far parlare di lui. Durante la sua intera carriera, che dura tutta una vita, non è mai caduto nel dimenticatoio ed ha conquistato l’amore di più di una generazione di appassionati. Oltre al suo talento musicale, anche la sua vita privata ha conquistato l’attenzione dei media e dei giornali: prima fra tutti la tragedia che sconvolse la famiglia, la scomparsa della figlia Ylenia nel 1993. Insomma, Al Bano ne ha di storie da raccontare e per questo sembra sia in corso un incredibile progetto che lo vedrà protagonista. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Al Bano – Nuovo incredibile progetto in arrivo

Al Bano ha rinunciato alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Nonostante gli incredibili successi conquistati, il cantante ha deciso di abbandonare il programma per permettere alla partener di ballo, Oxana Lebedew, di dedicarsi alle cure mediche del metatarso. Tecnicamente, ci potrebbe essere possibilità di un ritorno durante il ripescaggio previsto dalla trasmissione, ma la bella notizia che ha coinvolto il cantante non riguarda il programma di Milly Carlucci.

Al Bano ha vissuto un’esistenza intensa, ricca, entusiasmante, una vita che sarebbe una perfetta sceneggiatura per un film. Ebbene, è stato lo stesso cantante a darne la conferma: è in corso la realizzazione di una fiction che tratterà proprio la vita di Albano Carrisi!

“C’è una grossa sorpresa, ci sarà una fiction in quattro puntate sulla mia vita, è una notizia di questi giorni” – ha dichiarato l’iconico cantante al settimanale Oggi – “Nella mia vita c’è stato di tutto: vittorie, sconfitte, drammi e malattie…ma non mi sono mai arreso“. Ed ecco quindi che arriva la concretezza di un incredibile progetto. Riguardo la trama e l’attore che interpreterà Al Bano non si sa ancora niente, unica cosa certa è che il ruolo dell’originale nella serie sarà di semplice supervisione ed autorizzazione della trama. Insomma, per ora si sa poco e niente su questo imperdibile progetto, aspettiamo quindi con ansia di sapere qualche dettaglio in più sulla futura fiction su Al Bano.